Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Malatya'da korkutan deprem! 21 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler

Malatya Pütürge'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem kısa süreli panik yarattı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntı yerin 9.39 km derinliğinde gerçekleşti. 21 Şubat 2026 Cumartesi sabahı yaşanan bu sarsıntı sonrası Malatya depremi ile ilgili son durum ve güncel son depremler listesi takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 21.02.2026 08:15 Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 08:16
Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki hareketlilik, bugün sabahın erken saatlerinde Malatya'dan gelen haberle izleniyor. Saat 06:43 sularında kaydedilen 4.5 şiddetindeki sarsıntı, vatandaşların güne tedirgin başlamasına neden oldu. Pütürge merkez üssü olan depremin ardından detaylar araştırılıyor.

SON DAKİKA: MALATYA'DA DEPREM!

Malatya Pütürge merkez üssünde 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 06.43'teki sarsıntı yerin 9.39 km altında gerçekleşti.

İşte, AFAD tarafından paylaşılan bilgiler:

Büyüklük:4.5 (Mw)

Yer:Pütürge (Malatya)

Tarih:2026-02-21

Saat:06:43:13 TSİ

Enlem:38.28722 N

Boylam:38.76639 E

Derinlik:9.39 km

21 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER

Resmi kayıtlara yansıyan bugünün dikkat çeken depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine yansıyor:

İşte, sorgulama yapabileceğiniz o ekran:

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

