SON DAKİKA: Malatya'da korkutan deprem! 21 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler
Malatya Pütürge'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem kısa süreli panik yarattı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntı yerin 9.39 km derinliğinde gerçekleşti. 21 Şubat 2026 Cumartesi sabahı yaşanan bu sarsıntı sonrası Malatya depremi ile ilgili son durum ve güncel son depremler listesi takip ediliyor.
