SON DAKİKA: Malatya’da korkutan deprem! 21 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler

Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki hareketlilik, bugün sabahın erken saatlerinde Malatya'dan gelen haberle izleniyor. Saat 06:43 sularında kaydedilen 4.5 şiddetindeki sarsıntı, vatandaşların güne tedirgin başlamasına neden oldu. Pütürge merkez üssü olan depremin ardından detaylar araştırılıyor.