Son Dakika: Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Malatya deprem bilgileri
Son Dakika: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 17:52:51 TSİ'de kaydedildi. Depremin çevre ilçelerden de hissedildiği bildirildi. İşte,Malatya'daki depremle ilgili son gelişmeler ve ayrıntılar
Giriş Tarihi: 02.03.2026 18:06
Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 18:08