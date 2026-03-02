Trend Galeri Trend Yaşam Son Dakika: Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Malatya deprem bilgileri

Son Dakika: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 17:52:51 TSİ'de kaydedildi. Depremin çevre ilçelerden de hissedildiği bildirildi. İşte,Malatya'daki depremle ilgili son gelişmeler ve ayrıntılar

Giriş Tarihi: 02.03.2026 18:06 Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 18:08
Son Dakika: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 17:52:51 TSİ'de kaydedildi. Depremi hisseden vatandaşlar, bölgedeki gelişmeleri ve detayları araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle paylaşılan bilgilere göre, herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi.

SON DAKİKA: MALATYA'DA DEPREM!

AFAD verilerine göre Malatya Battalgazi merkez üssünde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 11 km altında ve 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 17:52:51 TSİ'de kaydedildi.
MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2026-03-02
Saat:17:52:51 TSİ
Enlem:38.23694 N
Boylam:38.49278 E
Derinlik:8.94 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

