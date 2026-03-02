Son Dakika: Malatya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Malatya deprem bilgileri

Son Dakika: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 17:52:51 TSİ'de kaydedildi. Depremi hisseden vatandaşlar, bölgedeki gelişmeleri ve detayları araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle paylaşılan bilgilere göre, herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi.