Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Manifest kurucusu Tolga Akış’ın ifadesi ortaya çıktı! Ahlaksız mesajlara mizah savunması: + 18 konser için şok sözler!

SON DAKİKA… Manifest kurucusu Tolga Akış’ın ifadesi ortaya çıktı! Ahlaksız mesajlara mizah savunması: + 18 konser için şok sözler!  

SON DAKİKA… Kamuoyunda 'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış emniyetteki işlemleri tamamlandı. 'Müstehcenlik', 'Uyuşturucu madde kullanma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen ve tutuklanan Akış'ın ifadesine SABAH ulaştı. Akış, Mesut Adlin, fenomen Zeynep Sürmeli ve eşi Gizem Akış arasındaki ahlaksız mesajlar için "Mizah" savunması yaptı. Manifest grubunun 18 yaş üzeri konseri kostümleri ve dans hareketleri ile ilgili ise şoke eden ifadeler kullandı.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 28.08.2026 16:15 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 16:38
SON DAKİKA… Manifest kurucusu Tolga Akış’ın ifadesi ortaya çıktı! Ahlaksız mesajlara mizah savunması: + 18 konser için şok sözler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün "müstehcenlik", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve " Uyuşturucu madde kullanımı" suçlarından gözaltına alınan Manifest grubunun kurucusu ve yapımcısı Tolga Akış, bugün adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA… Manifest kurucusu Tolga Akış’ın ifadesi ortaya çıktı! Ahlaksız mesajlara mizah savunması: + 18 konser için şok sözler!

TUTUKLANDI

Savcılık ifadesi tamamlan Akış, "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılık sevk yazısında Akış'ın çeşitli tarihlerde çok sayıda konser organize ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Öte yandan Tolga Akış tutuklandı.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Savcılık, "müstehcenlik" kavramının yalnızca çıplaklık veya bedenin görünürlüğü üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirterek, içeriğin bütünlüğü, sunuluş biçimi ve ulaştığı kitlenin de dikkate alınması gerektiğini kaydetti. Özellikle çocukların ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimleri üzerindeki etkinin değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

SON DAKİKA… Manifest kurucusu Tolga Akış’ın ifadesi ortaya çıktı! Ahlaksız mesajlara mizah savunması: + 18 konser için şok sözler!

"GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI"

Sevk yazısında, soruşturmaya konu paylaşımların çok sayıda kişi tarafından görüntülenerek geniş kitlelere ulaştığı belirtildi. Savcılık ayrıca söz konusu içeriklerin çocuklar ve gençler tarafından herhangi bir filtreleme mekanizması olmadan doğrudan erişilebilir olduğuna dikkat çekti.

YAPIMCI OLARAK SORUMLU TUTULDU

Savcılık, Manifest grubunun yapımcısı olan Tolga Akış'ın grubun eylem ve hareketlerinden sorumlu olduğunu değerlendirerek, söz konusu içerikleri basın, yayın ve diğer yayın araçları üzerinden geniş kitlelere sunduğu yönünde tespitte bulundu.

Tutuklamaya sevk edilen Manifest grubunun kurucusu ve yapımcısı Tolga Akış'ın savcılık ifadesinde ulaşıldı. Grubun kuruluş sürecini anlatan Akış, "Manifest isimli müzik grubunun kurucusuyum. Söz konusu müzik grubundaki kadınları Big Five Türkiye isimli yarışmada seçtim. Söz konusu yarışma Youtube'da da devam etmektedir" dedi.

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SON DAKİKA… Manifest kurucusu Tolga Akış’ın ifadesi ortaya çıktı! Ahlaksız mesajlara mizah savunması: + 18 konser için şok sözler!

YURT DIŞINDAN GELEN PARALAR

Hesaplarındaki para hareketleriyle ilgili de konuşan Akış, "Hesaplarım ayrıntılı olarak incelendiğinde yurt dışı olarak sorduğunuz ülkelerden sadece iki yerden para gelmektedir. Bunlardan biri Youtube adlı sosyal medya uygulamasından ve müzik servisleri (Spotify, Apple vb) yerlerinden para gelmektedir" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… Manifest kurucusu Tolga Akış’ın ifadesi ortaya çıktı! Ahlaksız mesajlara mizah savunması: + 18 konser için şok sözler!

"TACİZ İDDİALARI ORTAYA ÇIKINCA ÇALIŞMAK İSTEMEDİK"

Akış, fotoğrafçı Mesut Adlin ve fenomen Zeynep Sürmeli'yi tanıdığını belirterek, "Mesut Adlin ile yaklaşık 1 yıl önce birkaç kez projelerimizde fotoğrafçı olarak çalışmasından dolayı tanırım. Kendisinin son projesi de Manifest'in fotoğraflarını çekmek olmuştu. Mesut Adlin'in daha sonradan birkaç kadın ile taciz iddiaları ortaya çıkınca kendisiyle çalışmak istemedik. Bunu da sosyal medyada açıkladık. Bizim sosyal medya açıklamamızdan sonra mağdur kadınlar seslerini daha güçlü bir şekilde ifade etmeye başladılar" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA… Manifest kurucusu Tolga Akış’ın ifadesi ortaya çıktı! Ahlaksız mesajlara mizah savunması: + 18 konser için şok sözler!

"BANA KARŞI KİN BESLEMEYE BAŞLADI"

Akış, yaşananların ardından Adlin'in kendisine karşı hareket etmeye başladığını iddia ederek, "Bu süreçten sonra Mesut Adlin iş bulmakta zorlandı ve bunun karşılığında bana karşı kin beslemeye başladı. Ve bu şekilde hareket etmeye devam etti." dedi.

MİZAH SAVUNMASI

Sosyal medyada paylaşılan konuşmalara da değinen Akış, "Sormuş olduğunuz sosyal medyada paylaşılan yazışmalar eşim Gizem Akış ile Zeynep Sürmeli ve Mesut Adlin arasındaki yazışmalardır. Söz konusu yazışmalar tamamen mizah amaçlı olup gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

SON DAKİKA… Manifest kurucusu Tolga Akış’ın ifadesi ortaya çıktı! Ahlaksız mesajlara mizah savunması: + 18 konser için şok sözler!

"SOHBETİN DEVAMI PAYLAŞILMADAN ALGI YARATILDI"

Akış, söz konusu yazışmaların kendisini ve Manifest grubunu hedef almak amacıyla kullanıldığını ileri sürerek, "Mesut Adlin bu yazışmaları beni ve grubumu itibarsızlaştırmak için kullanmıştır. Bu yazışmalar incelendiğinde üzerinden yaklaşık 1-2 yıl geçmiş olduğu ortaya çıkacaktır. Söz konusu yazışmalar Mesut Adlin tarafından sohbetin devamı tam olarak paylaşılmadan algı yaratacak şekilde paylaşılmıştır" dedi.

SON DAKİKA… Manifest kurucusu Tolga Akış’ın ifadesi ortaya çıktı! Ahlaksız mesajlara mizah savunması: + 18 konser için şok sözler!

GRUBUN KURUCUSU SORUMLULUK ALMADI

Manifest, 6 Eylül 2025 tarihinde Küçükçiftlik Park'taki 18 yaş üzeri konseri kostümleri ve dans hareketleri sebebiyle tepki çekmiş ve akabinde grup üyeleri "müstehcenlik" suçundan yargılanmıştı. Söz konusu konsere ilişkin beyanı sorulan Akış, "Küçükçiftlik Parkı'nda gerçekleşen daha sonra Manifest grubunun üyesi dahil yedi kişinin yargılandığı ve soruşturma ve kovuşturma dosyasında ben şüpheli değildim. Buradaki grubun dans figürleri benim yönetimimde gerçekleşmedi. Herhangi bir şekilde benim sorumluluğum söz konusu değildir" diyerek sorumluluktan kaçtı.

SON DAKİKA… Manifest kurucusu Tolga Akış’ın ifadesi ortaya çıktı! Ahlaksız mesajlara mizah savunması: + 18 konser için şok sözler!

MANİFEST'İN GELİR PAYLAŞIMINI ANLATTI

İfadesinin devamında Akış, grubun gelir paylaşım sistemini de açıklayarak, "Söz konusu Manifest grubu ile iş ilişkisindeki menajerlik gelir paylaşım oranları yüzde 60 Manifest kızlarına eşit miktarda dağıtılırken yüzde 40'lık kısmı ise şirketin Manifest proje giderlerine ayrılmaktadır. Basında çıkan bu haberler yanlıştır" dedi.

SON DAKİKA… Manifest kurucusu Tolga Akış’ın ifadesi ortaya çıktı! Ahlaksız mesajlara mizah savunması: + 18 konser için şok sözler!

Akış son olarak grup üyelerinin özel hayatlarının kontrol edildiği yönündeki iddialara karşı, "Basında çıkan grup üyelerinin başka insanlar ile görüşmelerinin yasaklandığı iddiası da yanlıştır" diyerek ifadesini bitirdi

#SABAH #UYUŞTURUCU