SON DAKİKA… Manifest kurucusu Tolga Akış’ın ifadesi ortaya çıktı! Ahlaksız mesajlara mizah savunması: + 18 konser için şok sözler!  

SON DAKİKA… Kamuoyunda 'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış emniyetteki işlemleri tamamlandı. 'Müstehcenlik', 'Uyuşturucu madde kullanma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen ve tutuklanan Akış'ın ifadesine SABAH ulaştı. Akış, Mesut Adlin, fenomen Zeynep Sürmeli ve eşi Gizem Akış arasındaki ahlaksız mesajlar için "Mizah" savunması yaptı. Manifest grubunun 18 yaş üzeri konseri kostümleri ve dans hareketleri ile ilgili ise şoke eden ifadeler kullandı.