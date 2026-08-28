SON DAKİKA… Manifest kurucusu Tolga Akış’ın ifadesi ortaya çıktı! Ahlaksız mesajlara mizah savunması: + 18 konser için şok sözler!  

"GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI"

Sevk yazısında, soruşturmaya konu paylaşımların çok sayıda kişi tarafından görüntülenerek geniş kitlelere ulaştığı belirtildi. Savcılık ayrıca söz konusu içeriklerin çocuklar ve gençler tarafından herhangi bir filtreleme mekanizması olmadan doğrudan erişilebilir olduğuna dikkat çekti.

YAPIMCI OLARAK SORUMLU TUTULDU

Savcılık, Manifest grubunun yapımcısı olan Tolga Akış'ın grubun eylem ve hareketlerinden sorumlu olduğunu değerlendirerek, söz konusu içerikleri basın, yayın ve diğer yayın araçları üzerinden geniş kitlelere sunduğu yönünde tespitte bulundu.

Tutuklamaya sevk edilen Manifest grubunun kurucusu ve yapımcısı Tolga Akış'ın savcılık ifadesinde ulaşıldı. Grubun kuruluş sürecini anlatan Akış, "Manifest isimli müzik grubunun kurucusuyum. Söz konusu müzik grubundaki kadınları Big Five Türkiye isimli yarışmada seçtim. Söz konusu yarışma Youtube'da da devam etmektedir" dedi.