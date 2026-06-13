SON DAKİKA… Manisa’da 16 yıllık bebek cinayeti ‘topuk kanı’ ile çözüldü! SABAH vicdansız annenin ifadesine ulaştı…

SON DAKİKA… Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma, Sağlık Bakanlığı verileri ve topuk kanı kayıtlarının çapraz analiziyle sonuç verdi. Manisa'da 2010 yılında çöp poşeti içinde bulunan bebek cesediyle ilgili yürütülen faili meçhul cinayet dosyasında anne ve kardeşi hakkında gözaltı kararı verildi. Vicdansız anne ifadesinde bebeği öldürme kastı olmadığını, amacının çocuğun bulunup sahiplenilmesi olduğunu söyledi! İşte yürek sızlatan haberin detayları…