Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Manisa’da 16 yıllık bebek cinayeti ‘topuk kanı’ ile çözüldü! SABAH vicdansız annenin ifadesine ulaştı…

SON DAKİKA… Manisa’da 16 yıllık bebek cinayeti ‘topuk kanı’ ile çözüldü! SABAH vicdansız annenin ifadesine ulaştı…

SON DAKİKA… Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma, Sağlık Bakanlığı verileri ve topuk kanı kayıtlarının çapraz analiziyle sonuç verdi. Manisa'da 2010 yılında çöp poşeti içinde bulunan bebek cesediyle ilgili yürütülen faili meçhul cinayet dosyasında anne ve kardeşi hakkında gözaltı kararı verildi. Vicdansız anne ifadesinde bebeği öldürme kastı olmadığını, amacının çocuğun bulunup sahiplenilmesi olduğunu söyledi! İşte yürek sızlatan haberin detayları…

SENA UYANER
Giriş Tarihi: 13.06.2026 11:53
SON DAKİKA… Manisa’da 16 yıllık bebek cinayeti ‘topuk kanı’ ile çözüldü! SABAH vicdansız annenin ifadesine ulaştı…

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda Manisa'da 2010 yılında çöp poşeti içinde bulunan bebek cesediyle ilgili yürütülen faili meçhul cinayet dosyası kapsamında anne ve kardeşi gözaltına alındı.

SON DAKİKA… Manisa’da 16 yıllık bebek cinayeti ‘topuk kanı’ ile çözüldü! SABAH vicdansız annenin ifadesine ulaştı…

AMACININ ÇOCUĞUN BULUNUP SAHİPLENİLMESİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Soruşturma kapsamında Berin Dikbaş gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, 2009 yılında Orhan Aktaş ile ilişki yaşadığını, hamile kaldığını ve doğumu İzmir'de bir hastanede gerçekleştirdiğini söyledi. Doğum sonrası bebeğin birkaç gün hastanede kaldığını, ardından Manisa'ya döndüğünü belirten şüpheli, bebeği bir çöp konteynerinin yakınına bıraktığını ifade etti. Şüpheli ifadesinde bebeği öldürme kastı olmadığını, amacının çocuğun bulunup sahiplenilmesi olduğunu öne sürdü.

SON DAKİKA… Manisa’da 16 yıllık bebek cinayeti ‘topuk kanı’ ile çözüldü! SABAH vicdansız annenin ifadesine ulaştı…

KARDEŞİN İFADESİ KAN DONDURDU

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Berin Dikbaş'ın kardeşi Gurbet Çınar ise ablasının savunmasını zorlaştıracak detaylar verdi. Çınar, olay günü ablasıyla birlikte hastaneye gittiklerini ve doğum sonrası ablasının bebeği bir poşet içerisinde doğrudan çöp konteynerine bıraktığını beyan etti.

BEBEĞİN KENDİSİNDEN OLDUĞUNA İNANMADI

Bebeğin babası olduğu değerlendirilen Orhan Aktaş ise ifadesinde, o dönem hamilelikten haberdar olduğunu ancak bebeğin kendisinden olduğuna inanmadığı için üzerinde durmadığını belirtti.

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SON DAKİKA… Manisa’da 16 yıllık bebek cinayeti ‘topuk kanı’ ile çözüldü! SABAH vicdansız annenin ifadesine ulaştı…

"ALT SOYU KASTEN ÖLDÜRME"

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler hakkında "altsoyu kasten öldürme" suçlaması yöneltildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmanın, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü, sürece çok sayıda adli ve idari birimin destek verdiği belirtildi. Ayrıca Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmalarıyla delillerin toplandığı kaydedildi.

SON DAKİKA… Manisa’da 16 yıllık bebek cinayeti ‘topuk kanı’ ile çözüldü! SABAH vicdansız annenin ifadesine ulaştı…

"TOPUK KANI VERİLERİ KIRILMA NOKTASI OLDU"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın seyrine ilişkin yaptığı açıklamada, dosyanın ilk günden itibaren öncelikli olarak ele alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız, göreve başladığı ilk günden itibaren geçmiş yıllara ait dosyaları büyük bir titizlikle ele almaktadır. İlgili Cumhuriyet başsavcılıklarımızla koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde, vicdanları yaralayan bir olayın daha üzerindeki sis perdesi kaldırılmıştır."

Gürlek, 2010 yılında Manisa'da yaşanan bebek ölümüne ilişkin dosyanın özel olarak önceliklendirildiğini vurguladı. Sağlık Bakanlığı'na ait topuk kanı kayıtlarının incelenmesinin sürecin dönüm noktası olduğunu belirten Gürlek, "Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler neticesinde şüphelilere ulaşıldı" dedi.

SON DAKİKA… Manisa’da 16 yıllık bebek cinayeti ‘topuk kanı’ ile çözüldü! SABAH vicdansız annenin ifadesine ulaştı…

"HUKUK DEVLETİ MADDİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARIR"

Bakan Akın Gürlek açıklamasında, hukuk devletinin temel görevine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Bu süreçte, İçişleri Bakanlığımızla kurduğumuz koordinasyon; adli birimlerimizin hukuki değerlendirmeleri, emniyet birimlerimizin saha araştırmaları ve ilgili bakanlıkların veri tabanlarından elde edilen verilerin analiziyle olay aydınlatılmıştır. Hukuk devletinin vazifesi, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hesap vermesini sağlamaktır."

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