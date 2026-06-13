SON DAKİKA… Manisa’da 16 yıllık bebek cinayeti ‘topuk kanı’ ile çözüldü! SABAH vicdansız annenin ifadesine ulaştı…

"TOPUK KANI VERİLERİ KIRILMA NOKTASI OLDU"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın seyrine ilişkin yaptığı açıklamada, dosyanın ilk günden itibaren öncelikli olarak ele alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız, göreve başladığı ilk günden itibaren geçmiş yıllara ait dosyaları büyük bir titizlikle ele almaktadır. İlgili Cumhuriyet başsavcılıklarımızla koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde, vicdanları yaralayan bir olayın daha üzerindeki sis perdesi kaldırılmıştır."

Gürlek, 2010 yılında Manisa'da yaşanan bebek ölümüne ilişkin dosyanın özel olarak önceliklendirildiğini vurguladı. Sağlık Bakanlığı'na ait topuk kanı kayıtlarının incelenmesinin sürecin dönüm noktası olduğunu belirten Gürlek, "Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler neticesinde şüphelilere ulaşıldı" dedi.