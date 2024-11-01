MANİSA DEPREM SON DAKİKA: Çevre ilçelerde hissedildi! 1 Kasım AFAD ve Kandilli ile Manisa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Manisa deprem son dakika haberleri ile paylaşıldı. Sarsıntıyı hissedenler yaşanana depremin bilgilerini AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleri ile öğreniyor. Grafikte izlenen depremin yerin kaç km altında olduğu da paylaşıldı. Peki; Manisa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?