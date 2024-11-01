MANİSA DEPREM SON DAKİKA: Çevre ilçelerde hissedildi! 1 Kasım AFAD ve Kandilli ile Manisa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberleri Türkiye'de yaşanan tüm sarsıntılar ile gündeme geliyor. Çevre illerdende de hissedilen sarsıntı ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündeme geldi. Manisa deprem merkez üssü, derinliği ve şiddeti listede konumla birlikte yerini aldı. Peki; 1 Kasım Manisa'da deprem kaç şiddetinde oldu, nerede?
Giriş Tarihi: 01.11.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 15:17