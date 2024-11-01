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MANİSA DEPREM SON DAKİKA: Çevre ilçelerde hissedildi! 1 Kasım AFAD ve Kandilli ile Manisa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri Türkiye'de yaşanan tüm sarsıntılar ile gündeme geliyor. Çevre illerdende de hissedilen sarsıntı ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündeme geldi. Manisa deprem merkez üssü, derinliği ve şiddeti listede konumla birlikte yerini aldı. Peki; 1 Kasım Manisa'da deprem kaç şiddetinde oldu, nerede?

Giriş Tarihi: 01.11.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 15:17
MANİSA DEPREM SON DAKİKA: Çevre ilçelerde hissedildi! 1 Kasım AFAD ve Kandilli ile Manisa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Manisa deprem son dakika haberleri ile paylaşıldı. Sarsıntıyı hissedenler yaşanana depremin bilgilerini AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleri ile öğreniyor. Grafikte izlenen depremin yerin kaç km altında olduğu da paylaşıldı. Peki; Manisa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

MANİSA DEPREM SON DAKİKA: Çevre ilçelerde hissedildi! 1 Kasım AFAD ve Kandilli ile Manisa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: MANİSA'DA DEPREM!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Manisa Akhisar merkez üssünde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem yerin 10 km altında kaydedildi.

İşte detaylar:

MANİSA DEPREM SON DAKİKA: Çevre ilçelerde hissedildi! 1 Kasım AFAD ve Kandilli ile Manisa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM DETAYLARI

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Akhisar (Manisa)

Tarih:2024-11-01

Saat:14:38:27 TSİ

Derinlik:10.1 km

MANİSA DEPREM SON DAKİKA: Çevre ilçelerde hissedildi! 1 Kasım AFAD ve Kandilli ile Manisa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

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MANİSA DEPREM SON DAKİKA: Çevre ilçelerde hissedildi! 1 Kasım AFAD ve Kandilli ile Manisa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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