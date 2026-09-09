Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Manisa’da erkekler tuvaletinde gizli kamera tuzağı! Canlı canlı izlemişler: Polis şüphelinin peşinde!

SON DAKİKA… Manisa’da erkekler tuvaletinde gizli kamera tuzağı! Canlı canlı izlemişler: Polis şüphelinin peşinde!

SON DAKİKA… İstanbul Bakırköy'deki güzellik merkezinde yaşanan gizli kamera skandalı, Manisa'ya uzandı. Şehzadeler İlçesi'ndeki bir çay bahçesinin erkekler tuvaletinde gizli kamera bulunması sonrası tüm şehir karıştı. Kameranın canlı izleme özelliğine sahip olduğu anlaşıldı. Ekipler şüphelilerin peşinde…

DHA
Giriş Tarihi: 09.09.2026 09:43 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 09:44
SON DAKİKA… Manisa’da erkekler tuvaletinde gizli kamera tuzağı! Canlı canlı izlemişler: Polis şüphelinin peşinde!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

SON DAKİKA… Gizli kamera tuzağı, bir şehri karıştırdı…

SON DAKİKA… Manisa’da erkekler tuvaletinde gizli kamera tuzağı! Canlı canlı izlemişler: Polis şüphelinin peşinde!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinin işletmecisi, erkekler tuvaletinde şüpheli bir düzenek olduğunu fark etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA… Manisa’da erkekler tuvaletinde gizli kamera tuzağı! Canlı canlı izlemişler: Polis şüphelinin peşinde!

CANLI CANLI İZLEMİŞLER!

Olay yeri inceleme ekipleri, tuvalette detaylı inceleme yaptı. İnceleme sonucu; alana gizlenmiş ve görüntüleri uzaktan canlı olarak aktarma özelliğine sahip gizli kamera düzeneği tespit edilerek muhafaza altına alındı.

SON DAKİKA… Manisa’da erkekler tuvaletinde gizli kamera tuzağı! Canlı canlı izlemişler: Polis şüphelinin peşinde!

Soruşturma başlatan polis, kamera düzeneğini yerleştiren kişi ya da kişilerin tespit edip, yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SON DAKİKA… Manisa’da erkekler tuvaletinde gizli kamera tuzağı! Canlı canlı izlemişler: Polis şüphelinin peşinde!

14 BİN MAHREM GÖRÜNTÜYÜ TELEGRAM'DA SATTILAR!

Öte yandan İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada kapsamında Bakırköy'de faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezine yönelik emniyet güçleri tarafından operasyon gerçekleştirilmişti.

SON DAKİKA… Manisa’da erkekler tuvaletinde gizli kamera tuzağı! Canlı canlı izlemişler: Polis şüphelinin peşinde!

Müşterilerin mahrem görüntülerinin gizlice çekildiği ve bu kayıtların sosyal medya platformlarında para karşılığı satıldığı ortaya çıkmıştı.

SON DAKİKA… Manisa’da erkekler tuvaletinde gizli kamera tuzağı! Canlı canlı izlemişler: Polis şüphelinin peşinde!

GİZLİ DÜZENEK İLE TUZAK!

İş yerinin depo kısmında, içerisine gizli kamera yerleştirilmiş ve sökülmüş vaziyette 6 adet beyaz renkli "PIR" hareket sensörü cihazı ele geçirilmişti.

SON DAKİKA… Manisa’da erkekler tuvaletinde gizli kamera tuzağı! Canlı canlı izlemişler: Polis şüphelinin peşinde!

Arşiv odasında hidden (gizli) kamera düzeneği olan bir cihaz ile muhasebe odasını gösteren kayıt cihazına ve tüm dijital materyallere el konulmuştu.

SON DAKİKA… Manisa’da erkekler tuvaletinde gizli kamera tuzağı! Canlı canlı izlemişler: Polis şüphelinin peşinde!

TELEGRAM VE X ÜZERİNDEN SATIŞ

Siber ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde skandalın boyutu gözler önüne serildi. Zanlıların, müşterilerin haberi olmadan çekilen 14 bin video kaydını "Secret TV +18" isimli Telegram hesabı ile X (Twitter) kanalları üzerinden ücret karşılığında abonelerine izlettiği belirlendi.

SON DAKİKA… Manisa’da erkekler tuvaletinde gizli kamera tuzağı! Canlı canlı izlemişler: Polis şüphelinin peşinde!
SON DAKİKA… Manisa’da erkekler tuvaletinde gizli kamera tuzağı! Canlı canlı izlemişler: Polis şüphelinin peşinde!
#MANİSA #BAKIRKÖY #İSTANBUL