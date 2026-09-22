Son dakika! Mardin’de arabulucu olarak gittiği tarlada öldürülmüştü: Hacı Şakir Aslan ve yeğenine 32 dakikalık kanlı pusu

Babası öldürülmeden önce kendilerine 'bu tarlaya gelirseniz kanınız akacak, öldürüleceksiniz' şeklinde tehdit mesajları iletildiğini belirten Tuba Aslan, "Olayın yaşandığı tarla bizim bir akrabamızın tarlasıydı. Babam ailenin büyüğü olduğu için amcamın oğulları onun yanına gitmişler ve 'Amca, sen bizimle olduğun sürece kötülük çıkmaz' demişler. Yani babam oraya bir nevi barış elçisi olarak gitmiş. Kötü bir niyeti olmuş olsaydı, o tarlaya çapalarla, tırmıklarla gider miydi? Jandarmanın tutanağı var. Biri 'Tavşana sıktım' demiş, diğeri 'Ava gitmiştim' demiş. Bunlar insan avına çıkmışlar, hayvan avına çıkmamışlar ki." dedi.