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Son dakika! Mardin'de arabulucu olarak gittiği tarlada öldürülmüştü: Hacı Şakir Aslan ve yeğenine 32 dakikalık kanlı pusu
Son dakika! Mardin'de arabulucu olarak gittiği tarlada öldürülmüştü: Hacı Şakir Aslan ve yeğenine 32 dakikalık kanlı pusu
Son dakika haberi! Mardin'in Kızıltepe ilçesinde pusu kurulup düzenlenen 32 dakikalık saldırıda yaşamını yitiren Hacı Şakir Aslan'ın çocukları SABAH'a konuştu. Sanıkların av amacıyla ateş ettiklerini söylediği anlatan acılı abi ve kardeş, "Bunlar insan avına çıkmışlar, hayvan avına çıkmamışlar" diyerek tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 22.09.2026 07:01
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 07:03