Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika! Mardin'de arabulucu olarak gittiği tarlada öldürülmüştü: Hacı Şakir Aslan ve yeğenine 32 dakikalık kanlı pusu

Son dakika! Mardin'de arabulucu olarak gittiği tarlada öldürülmüştü: Hacı Şakir Aslan ve yeğenine 32 dakikalık kanlı pusu

Son dakika haberi! Mardin'in Kızıltepe ilçesinde pusu kurulup düzenlenen 32 dakikalık saldırıda yaşamını yitiren Hacı Şakir Aslan'ın çocukları SABAH'a konuştu. Sanıkların av amacıyla ateş ettiklerini söylediği anlatan acılı abi ve kardeş, "Bunlar insan avına çıkmışlar, hayvan avına çıkmamışlar" diyerek tepki gösterdi.

Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 22.09.2026 07:01 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 07:03
Son dakika! Mardin’de arabulucu olarak gittiği tarlada öldürülmüştü: Hacı Şakir Aslan ve yeğenine 32 dakikalık kanlı pusu

Son dakika haberi... Mardin'de arabulucu olarak gittiği tarlada öldürülen Hacı Şakir Aslan'ın çocukları, saldırganların tahliye edilmesine tepki gösterdi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 24 Temmuz 2024'te arazi anlaşmazlığı kanlı bir pusuya dönüştü. Pusu kurup düzenlenen 32 dakikalık saldırıda (65) ve yeğeni Aslan Aslan (50) hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Görseldekiler: Hacı Şakir Aslan ve Aslan Aslan

Son dakika! Mardin’de arabulucu olarak gittiği tarlada öldürülmüştü: Hacı Şakir Aslan ve yeğenine 32 dakikalık kanlı pusu

Olaya ilişkin 21 şüpheli hakkında "tasarlayarak öldürme", "delilleri yok etme" suçları başta olmak üzere farklı suçlardan açılan dava sürerken Hacı Şakir Aslan'ın kızı Tuba Aslan ve oğlu Erdal Aslan SABAH'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son dakika! Mardin’de arabulucu olarak gittiği tarlada öldürülmüştü: Hacı Şakir Aslan ve yeğenine 32 dakikalık kanlı pusu

Babası öldürülmeden önce kendilerine 'bu tarlaya gelirseniz kanınız akacak, öldürüleceksiniz' şeklinde tehdit mesajları iletildiğini belirten Tuba Aslan, "Olayın yaşandığı tarla bizim bir akrabamızın tarlasıydı. Babam ailenin büyüğü olduğu için amcamın oğulları onun yanına gitmişler ve 'Amca, sen bizimle olduğun sürece kötülük çıkmaz' demişler. Yani babam oraya bir nevi barış elçisi olarak gitmiş. Kötü bir niyeti olmuş olsaydı, o tarlaya çapalarla, tırmıklarla gider miydi? Jandarmanın tutanağı var. Biri 'Tavşana sıktım' demiş, diğeri 'Ava gitmiştim' demiş. Bunlar insan avına çıkmışlar, hayvan avına çıkmamışlar ki." dedi.

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Son dakika! Mardin’de arabulucu olarak gittiği tarlada öldürülmüştü: Hacı Şakir Aslan ve yeğenine 32 dakikalık kanlı pusu

"BİZİ ÇAPRAZ ATEŞE TUTTULAR"

Erdal Aslan, "Babamın amacı herhangi bir kötülük yaşanmasın, olay çıkmasın diye ortamı sakin tutmaktı. Bizim bölgede yaşlı insanlar kadınları bir yere götürdüğü zaman orada olay çıkmaz, saygı gösterilir. Babam da kadınlarla ve çocuklarla birlikte gitti. Buna rağmen saldırganlar kadın, çocuk demeden herkesi taradılar. "

Son dakika! Mardin’de arabulucu olarak gittiği tarlada öldürülmüştü: Hacı Şakir Aslan ve yeğenine 32 dakikalık kanlı pusu

"Yeleklerini giyinip, uzun namlulu silahlarla geldiler. Bizi çapraz ateşe aldılar. 2 kişi öldürüldü, 2 kişi de yaralandı. Kadınlarımız ve çocuklarımız halen psikiyatrik tedavi görüyor." ifadelerini kullandı.

Görseldekiler: Tuba Aslan ve Erdal Aslan

Son dakika! Mardin’de arabulucu olarak gittiği tarlada öldürülmüştü: Hacı Şakir Aslan ve yeğenine 32 dakikalık kanlı pusu

TAHLİYELERE TEPKİ: AİLE ADALET İSTİYOR

Sanıkların çoğunun tahliye edildiğini belirten Aslan kardeşler; "Her duruşmada 3-4 kişi tahliye ediliyor. Bizim delillerimiz var, kanıtlarımız var, tespitlerimiz var. Bunlara rağmen tutukluluk hali devam eden 6 kişi kaldı. Adalet istiyoruz" dedi.

Son dakika! Mardin’de arabulucu olarak gittiği tarlada öldürülmüştü: Hacı Şakir Aslan ve yeğenine 32 dakikalık kanlı pusu

SALDIRIDAN BİR HAFTA ÖNCE JANDARMADA ÖLDÜRME TEHDİDİ

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay, saldırıdan yaklaşık bir hafta önce sanıklardan Mahmut Aslan ve Şeyhmus Aslan'ın ifadeye çağrıldığını belirterek; Mahmut Aslan'ın tarlaya gelecek kişileri öldüreceğini söylediğinin kolluk tutanağına yansıdığını kaydetti.

Son dakika! Mardin’de arabulucu olarak gittiği tarlada öldürülmüştü: Hacı Şakir Aslan ve yeğenine 32 dakikalık kanlı pusu
Son dakika! Mardin’de arabulucu olarak gittiği tarlada öldürülmüştü: Hacı Şakir Aslan ve yeğenine 32 dakikalık kanlı pusu
Son dakika! Mardin’de arabulucu olarak gittiği tarlada öldürülmüştü: Hacı Şakir Aslan ve yeğenine 32 dakikalık kanlı pusu
Son dakika! Mardin’de arabulucu olarak gittiği tarlada öldürülmüştü: Hacı Şakir Aslan ve yeğenine 32 dakikalık kanlı pusu
Son dakika! Mardin’de arabulucu olarak gittiği tarlada öldürülmüştü: Hacı Şakir Aslan ve yeğenine 32 dakikalık kanlı pusu
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