SON DAKİKA… Marmara Denizi’nde cesedi bulunmuştu! Kimliği belli oldu: Tuğberk İmamoğlu gemisinin 2. Kaptanı çıktı!

Marmara Çukuru denen derin bir yerde. Diğer kazazedelerin de kurtarılmasını, çıkarılmasını diliyorum. İnşallah çıkarılırlar. Ailesi perişan. 2 kızı var, perişan. İzmir'de oturuyorlar. Şimdi buradan bir süre sonra İzmir'e gideceğiz. Perişan olmamak elde değil ki. 2 aydır bir kaybınız var. 10 binde 1 de olsa bir ümitle bekliyorsunuz ama bugün 'Kayıp bulundu' denmesi sevinç yerine daha büyük bir üzüntü oluşturuyor" diye konuştu.