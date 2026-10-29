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SON DAKİKA… Marmara Denizi’nde cesedi bulunmuştu! Kimliği belli oldu: Tuğberk İmamoğlu gemisinin 2. Kaptanı çıktı!
SON DAKİKA… Marmara Denizi’nde cesedi bulunmuştu! Kimliği belli oldu: Tuğberk İmamoğlu gemisinin 2. Kaptanı çıktı!
SON DAKİKA… Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin personelin bulunması için devam eden arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Dün, Silivri açıklarında bir erkek cesedine ulaşıldı. Cesedin 2'inci Kaptan Rahmi Temel'e ait olduğu anlaşıldı.
Giriş Tarihi: 29.10.2026 16:58
Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 16:59