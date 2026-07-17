SON DAKİKA… Marmara için kritik deprem uyarısı! O fay 7 üzeri deprem üretebilir: İşte en tehlikeli bölgeler!

SON DAKİKA… Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'ndan Marmara depremi ile ilgili kritik uyarı geldi. Marmara Denizi'ndeki fay hatlarında batıdan doğuya doğru enerji aktarımı olduğunu ifade eden Kutoğlu, "Buradan yola çıkarak Alman bilim insanları diyor ki, Marmara Denizi içerisinde depremlerin batıdan doğuya doğru bir göç karakteristiği var. Dolayısıyla bu iddiaya göre bu teori gerçekleşirse, batıdan doğuya doğru deprem mekanizması, kırmızı segmente doğru ilerliyor" dedi. Bölgede 7'den büyük bir deprem meydana gelebileceğini belirten Kutoğlu Marmara'da hasar alacak bölgelere de dikkat çekti.