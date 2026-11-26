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SON DAKİKA! MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni ortaya çıktı! Otopsi raporunda dikkat çeken detay
SON DAKİKA! MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni ortaya çıktı! Otopsi raporunda dikkat çeken detay
Son dakika haberleri... İstanbul Sarıyer'deki evinde cansız bedenine ulaşılan MasterChef 2021 şampiyonu şef Eren Kaşıkçı'nın beklenen Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. 37 yaşındaki ünlü şefin kesin ölüm nedeni netleşti. Otopsi raporundaki o detay sevenlerini kahretti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.11.2026 13:53
Güncelleme Tarihi: 26.11.2026 14:20