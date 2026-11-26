MASTERCHEF ŞEFLERİNDEN VEDA MESAJLARI

Genç şefin vefatının ardından MasterChef Türkiye jüri üyeleri de taziye mesajlarıyla acılarını paylaşmıştı:

Mehmet Yalçınkaya: "Allah var gam yok dedin hep. Karıncayı bile incitmeyecek kalbe sahip canım kardeşim. Dünya malında hiç gözün olmadı. Canım yandı, ateş düştü içime. Rabbim mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm çok."

Danilo Zanna: "Canım Eren... Seni tanımış olmaktan hep büyük mutluluk duydum. Güler yüzün, samimiyetin ve güzel kalbin hep aklımda kalacak. Geride bıraktığın güzel anılar ve insanların kalbinde bıraktığın iz asla silinmeyecek. Başımız sağ olsun. Seni hiç unutmayacağız."

Somer Sivrioğlu: "Ah Eren'im, ah benim canım kardeşim. Devrin daim olsun."