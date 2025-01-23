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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor! TCMB faiz indirimine devam edecek mi? İşte beklentiler ve öncü veriler
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor! TCMB faiz indirimine devam edecek mi? İşte beklentiler ve öncü veriler
Son dakika haberi: Merkez Bankası faiz kararı Ocak 2025 PPK toplantısıyla belli olacak. Aralık ayında politika faizini 250 baz puan indiren TCMB'nin gevşeme döngüsüne devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı üzerinde etkili olan öncü verilerde son durum ne? Faiz indirimine yer var mı? Beklentiler ne yönde? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.01.2025 07:41
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 08:00