Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor! TCMB faiz indirimine devam edecek mi? İşte beklentiler ve öncü veriler

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor! TCMB faiz indirimine devam edecek mi? İşte beklentiler ve öncü veriler

Son dakika haberi: Merkez Bankası faiz kararı Ocak 2025 PPK toplantısıyla belli olacak. Aralık ayında politika faizini 250 baz puan indiren TCMB'nin gevşeme döngüsüne devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı üzerinde etkili olan öncü verilerde son durum ne? Faiz indirimine yer var mı? Beklentiler ne yönde? İşte detaylar...

SÜMEYYE TUNCER
Giriş Tarihi: 23.01.2025 07:41 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 08:00
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor! TCMB faiz indirimine devam edecek mi? İşte beklentiler ve öncü veriler

Son dakika haberleri: Merkez Bankası faiz kararı bugün saatler 14.00'ı gösterdiğinde açıklanacak. TCMB, faiz indirim döngüsüne devam edecek mi? Faiz indirimi için alan var mı? Öncü verilerde son durum ne? Merkez Bankası faiz kararı için beklentiler ne yönde? İşte cevapları...

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor! TCMB faiz indirimine devam edecek mi? İşte beklentiler ve öncü veriler

YILIN İLK MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BUGÜN BELLİ OLUYOR

Merkez Bankası, Aralık'ta yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50 seviyesine çekti. TCMB'nin bugünkü kararında faiz indirimi döngüsünü devam ettirmesi bekleniyor. Faiz indirimi kararı çıkması durumunda; PPK metninde, indirimlerin devamı ve boyutu hakkında cevap aranacak.

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor! TCMB faiz indirimine devam edecek mi? İşte beklentiler ve öncü veriler

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası faiz kararı hakkındaki beklenti anketlerinde yer alan sonuçlar şu şekilde:

  • AA: 250 baz puan indirim
  • Deutsche Bank: 250 baz puan indirim
  • Morgan Stanley: 250 baz puan indirim
  • Societe Generale: 250 baz puan indirim
  • Piyasa Katılımcıları Anketi: 250 baz puan indirim
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor! TCMB faiz indirimine devam edecek mi? İşte beklentiler ve öncü veriler

ARALIK AYI FAİZ KARARI ÖNCESİ ÖNCÜ VERİLERDE SON DURUM NEYDİ?

  • Temel mal enflasyonu düşük seyretti.
  • Hizmet enflasyonundaki iyileşme belirginleşti.
  • Yurtiçi talepteki yavaşlama sürdü.
  • Aylık enflasyonun ana eğilimi düştü.
  • Gıda enflasyonu ılımlı seyretti.
  • Enflasyon beklentileri iyileşmeye devam etti.
  • Fiyatlama davranışlarında iyileşme eğilimi görüldü.

Peki Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı için güncel öncü olan verilerde son durum ne? İşte merak edilen o rakamlar:

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor! TCMB faiz indirimine devam edecek mi? İşte beklentiler ve öncü veriler

YILLIK ENFLASYON %44,38'E GERİLEYEREK 2024'TE 20 PUAN AZALDI

Enflasyon, aralıkta son 19 ayın en düşük seviyesine gerileyerek %1,03 olurken yıllık bazda %44,38'e gerileyerek Merkez Bankası tahmin aralığının 2,4 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon 2024'te 20 puan azaldı.

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