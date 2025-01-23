SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor! TCMB faiz indirimine devam edecek mi? İşte beklentiler ve öncü veriler

ARALIK AYI FAİZ KARARI ÖNCESİ ÖNCÜ VERİLERDE SON DURUM NEYDİ?

Temel mal enflasyonu düşük seyretti.

Hizmet enflasyonundaki iyileşme belirginleşti.

Yurtiçi talepteki yavaşlama sürdü.

Aylık enflasyonun ana eğilimi düştü.

Gıda enflasyonu ılımlı seyretti.

Enflasyon beklentileri iyileşmeye devam etti.

Fiyatlama davranışlarında iyileşme eğilimi görüldü.

Peki Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı için güncel öncü olan verilerde son durum ne? İşte merak edilen o rakamlar: