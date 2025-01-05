Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Mert Yetiştiren Tiktok’taki kolonya akımı sonrası ölmüştü: Aile Bakanlığı’ndan açıklama geldi!

SON DAKİKA... Mert Yetiştiren Tiktok’taki kolonya akımı sonrası ölmüştü: Aile Bakanlığı’ndan açıklama geldi!

İzmir'de 10 yaşındaki Mert Yetiştiren TikTok'ta izlediği videodan etkilenerek deney yapmak için üzerine kolonya döküp çakmakla kendini yaktı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yetiştiren'in ölümüne ilişkin, "Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir. Bakanlık olarak çocuklarımızı bu zararlı içerik ve akımlardan korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

AA
Giriş Tarihi: 05.01.2025 16:05 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 16:05
SON DAKİKA... Mert Yetiştiren Tiktok’taki kolonya akımı sonrası ölmüştü: Aile Bakanlığı’ndan açıklama geldi!

Olay, 17 Aralık günü Bornova ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , evde tek başına olduğu öğrenilen 10 yaşındaki Mert Yetiştiren, TikTok'ta kolonya yakma akımı videolarını izleyerek deney yaptı.

SON DAKİKA... Mert Yetiştiren Tiktok’taki kolonya akımı sonrası ölmüştü: Aile Bakanlığı’ndan açıklama geldi!

KOLONYA BİR ANDA ALEV ALDI... VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Üzerine kolonya döken ve çakmakla ateşe veren küçük çocuk daha sonra alevleri söndüremedi ve vücudunda yanıklar meydana geldi. Zor çabalarla ateşleri söndüren çocuk daha sonra durumu telefonla ailesine bildirdi. Eve gelen anne daha sonra Mert Yetiştiren'i hastaneye kaldırdı.

SON DAKİKA... Mert Yetiştiren Tiktok’taki kolonya akımı sonrası ölmüştü: Aile Bakanlığı’ndan açıklama geldi!

16 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mert Yetiştiren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SON DAKİKA... Mert Yetiştiren Tiktok’taki kolonya akımı sonrası ölmüştü: Aile Bakanlığı’ndan açıklama geldi!

AİLE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında 'Üzerine döktüğü kolonya ile kendini ateşe veren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti' şeklinde haberler yer aldığı ve bu haberlere ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi. 17 Aralık 2024 tarihinde bir sosyal medya uygulaması için video çeken M.Y.'nin, üzerine kolonya döküp kendisini ateşe verdikten sonra vücudunda oluşan yanıkların ardından ivedilikle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

SON DAKİKA... Mert Yetiştiren Tiktok’taki kolonya akımı sonrası ölmüştü: Aile Bakanlığı’ndan açıklama geldi!

Açıklamada "Bir süredir hastanede tedavisi devam eden M.Y, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden yaralamış olup, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sosyal medyadaki zararlı içerik ve akımlar çocuklarımızın canına mal olacak düzeyde onları etkiliyor. Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir. Bakanlık olarak çocuklarımızı bu zararlı içerik ve akımlardan korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bir kez daha çocuğumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.

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