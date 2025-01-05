SON DAKİKA... Mert Yetiştiren Tiktok’taki kolonya akımı sonrası ölmüştü: Aile Bakanlığı’ndan açıklama geldi!

İzmir'de 10 yaşındaki Mert Yetiştiren TikTok'ta izlediği videodan etkilenerek deney yapmak için üzerine kolonya döküp çakmakla kendini yaktı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yetiştiren'in ölümüne ilişkin, "Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir. Bakanlık olarak çocuklarımızı bu zararlı içerik ve akımlardan korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.