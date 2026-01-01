Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Meteoroloji alarm vermişti! İlk kar tatili haberi o ilimizden geldi: İstanbul’da yarın okullar tatil mi?

SON DAKİKA… Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı kar yağışı yurdu esir aldı. Rusya üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava 81 ilde etkisini artırdı. Yeni yılın ilk gününde İstanbul da kar sürprizini yaşadı. Mega kent İstanbul'da Sarıyer, Başakşehir, Sultangazi ve Bağcılar ilçeleri başta olmak üzere pek çok ilçede kar yağışı etkili olurken, kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Kahramanmaraş ve Elazığ'da 2 Ocak Cuma günü okulların tatil olduğu açıklandı. İstanbul'da kar yağışının başlaması üzerine veliler ve öğrenciler "2 Ocak Cuma günü İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabını merak etmeye başladı. İşte detaylar

Giriş Tarihi: 01.01.2026 14:09 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 14:11
SON DAKİKA… Rusya üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava, Türkiye'yi etkisi altına aldı. 81 ilde kar yağışı etkili olurken, şehirler beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği vurgulandı.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da öğle saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından milyonlarca veli ve öğrencinin gözü İstanbul Valiliğine çevrildi. İşte ayrıntılar...

"Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır" uyarısı yapıldı.

İSTANBUL İÇİN ALARM VERİLMİŞTİ: KAR YAĞIŞI BAŞLADI!

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, mega kent için peş peşe kar yağışı uyarısı yapmıştı. Bugün saat 11.00'dan itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışı İstanbul'da başladı.

Özellikle Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması beklenirken sıcaklıkların -1 ila 3°C'ler aralığında olacağı vurgulandı.

Kar yağışının bugün akşam saatlerinden (18.00) itibaren etkisini kaybedeceği, ancak buzlanma ve don hadiselerinin cuma sabah saatlerine kadar risk teşkil etmeye devam edeceği belirtilerek İstanbullular uyarıldı.

YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE İSTANBUL'A KAR SÜRPRİZİ: O İLÇELERDE ETKİLİ OLDU

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da kar yağışı başladı. Yağış, kısa sürede yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Sarıyer, Başakşehir, Sultangazi ve Bağcılar başta olmak üzere birçok ilçe beyaza büründü.

27 KENT İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji'den Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı.

KAR TATİLİ HABERLERİ GELMEYE BAŞLADI!

Kar yağışları tüm yurtta etkili olurken, kar tatili haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Kahramanmaraş'ta yarın okulların tatil edildiği açıklandı. Kahramanmaraş'ın ardından Elazığ'da da okulların tatil edildiği açıklandı.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da kar yağışının etkili olması üzerine gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi. Veliler ve öğrenciler 2 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını merak etti.

2 Ocak Cuma günü İstanbul'da okullar tatil olacak mı sorusuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden henüz bir açıklama gelmedi.