Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Meteoroloji alarm vermişti! İlk kar tatili haberi o ilimizden geldi: İstanbul’da yarın okullar tatil mi?

SON DAKİKA… Meteoroloji alarm vermişti! İlk kar tatili haberi o ilimizden geldi: İstanbul’da yarın okullar tatil mi?

SON DAKİKA… Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı kar yağışı yurdu esir aldı. Rusya üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava 81 ilde etkisini artırdı. Yeni yılın ilk gününde İstanbul da kar sürprizini yaşadı. Mega kent İstanbul'da Sarıyer, Başakşehir, Sultangazi ve Bağcılar ilçeleri başta olmak üzere pek çok ilçede kar yağışı etkili olurken, kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Kahramanmaraş ve Elazığ'da 2 Ocak Cuma günü okulların tatil olduğu açıklandı. İstanbul'da kar yağışının başlaması üzerine veliler ve öğrenciler "2 Ocak Cuma günü İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabını merak etmeye başladı. İşte detaylar

Giriş Tarihi: 01.01.2026 14:09 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 14:11