Son dakika: Meteoroloji tarih verip uyardı! Ankara dahil 28 ilde kar yağışı etkili olacak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çarşamba gününe ait hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın da aralarında olduğu çok sayıda kent için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Ankara dahil 28 ilde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları.

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Konya dışında İç Anadolu bölge geneli, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Doğu Karadeniz, Van dışında Doğu Anadolu bölge geneli ile Hatay kıyıları, Sivas ve Kayseri'nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR Hava sıcaklığının hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edileceği belirtildi.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Marmara ve Kıyı Ege'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 - 80 km/saat), İç Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kısa süreli fırtına (60-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.