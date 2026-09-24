Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! 3 gün boyunca sürecek

SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! 3 gün boyunca sürecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haritalı hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde şiddetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışların 3 gün boyunca süreceği tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 24.09.2026 20:32 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 20:36
SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! 3 gün boyunca sürecek
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Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! 3 gün boyunca sürecek

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! 3 gün boyunca sürecek

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! 3 gün boyunca sürecek

İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde şiddetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! 3 gün boyunca sürecek

Yağışların 3 gün boyunca süreceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! 3 gün boyunca sürecek

İşte yağışların etkili olacağı tarihler

27 Eylül Pazar

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! 3 gün boyunca sürecek

28 Eylül Pazartesi

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! 3 gün boyunca sürecek

29 Eylül Salı

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! 3 gün boyunca sürecek

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 11°C, 23°C

Az bulutlu

ÇANAKKALE 13°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 14°C, 23°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! 3 gün boyunca sürecek

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! 3 gün boyunca sürecek

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri ile Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! 3 gün boyunca sürecek

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 12°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 8°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! 3 gün boyunca sürecek

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! 3 gün boyunca sürecek

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! 3 gün boyunca sürecek

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Erzincan ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS 7°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA 13°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! 3 gün boyunca sürecek

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! 3 gün boyunca sürecek
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #SAĞANAK