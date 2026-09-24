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SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! 3 gün boyunca sürecek
SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! 3 gün boyunca sürecek
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haritalı hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde şiddetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışların 3 gün boyunca süreceği tahmin ediliyor.
Giriş Tarihi: 24.09.2026 20:32
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 20:36