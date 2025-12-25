Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için lapa lapa kar uyarısı! Tarih verildi: Sıcaklık 0 dereceye düşecek

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için lapa lapa kar uyarısı! Tarih verildi: Sıcaklık 0 dereceye düşecek

SON DAKİKA… Aralık ayının bitmesine sayılı günler kala kara 'zemheri'nin de başlamasıyla beraber kış etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta İstanbul olmak üzere Marmara ve birçok kent için kar, buzlanma ve don uyarısı yaptı. Yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 5 ila 10 derece birden düşmesi, İstanbul'da ise 0 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı? İşte 5 günlük hava tahmini...

Giriş Tarihi: 25.12.2025 15:37
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesi, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

MARMARA İÇİN TARİH VERİLDİ: SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Bölgenin doğusunda yer alan Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yağışların cuma günü yağmur şeklinde başlayacağı, 27 Aralık Cumartesi'den itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar olarak görüleceği tahmin ediliyor.

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT! İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR

İstanbul'da yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı, ancak cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmura döneceği bildirildi. 29 Aralık Pazartesi günü ise il genelinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Yeni yılın ilk günlerinde de bölgede yağışlı havanın etkisini sürdüreceği, düşük kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar görüleceği öngörülüyor.

SICAKLIKLAR 0 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Meteoroloji verilerine göre, mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar 5 ila 8 derece azalacak. Soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkili olması bekleniyor. 26 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026 tarihleri arasında beklenen en düşük sıcaklıklar şöyle: İstanbul: 0°C Edirne: -3°C Kırklareli: -3°C Tekirdağ: -1°C Kocaeli: -1°C Sakarya: -2°C Yalova: 1°C

TÜRKİYE GENELİNDE KAR VE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını açıkladı. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile birçok ilde yağmur ve sağanak, Artvin ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olacağı belirtilirken, kuzey ve iç kesimlerde sis ve pus uyarısı yapıldı.

48 KENT İÇİN KAR ALARMI! KAR KALINLIĞI 40 CM'Yİ BULABİLİR

Meteoroloji haritayı güncelledi. 48 kent için kar alarmı verildi. Yarından itibaren sıcaklıkların 4 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.
Ankara, Bolu, Düzce başta olmak üzere birçok kentte hafta sonu ve hafta başında yoğun kar yağışı görülecek. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 30-40 santimetreye ulaşabileceği bildirildi.

İŞTE KAR YAĞIŞININ ETKİSİNİ GÖSTERECEĞİ O İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Ankara, Bolu, Düzce, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya, Sivas, Tokat, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar etkili olacak. İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek. Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik'te karla karışık yağmur ve kar beklenirken, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu genelinde kar yağışının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskine karşı vatandaşları uyardı. Soğuk hava nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde zirai don riskinin arttığı vurgulandı.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

26 ARALIK 2025 CUMA

Türkiye genelinde dondurucu bir soğuk hava dalgası ve kar yağışı etkili olmaya başlıyor. Cuma günü Marmara ve Ege bölgelerinde sıcaklıklar henüz mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmeye başlayacak. İstanbul'da bu ilk gün sıcaklıklar 8-9 derece civarında seyrederken, gece saatlerinden itibaren kuzeyden gelen soğuk havanın etkisiyle hissedilir bir düşüş yaşanacak.

27 ARALIK CUMARTESİ

Kış şartları İstanbul dahil Marmara Bölgesi'nde ağırlığını iyice hissettirecek. Şehir merkezinde yağmur hakim olsa da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur geçişleri bekleniyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 48 kentte ise kar yağışı lapa lapa etkili olacak; Ankara'da sıcaklığın gece sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesi ve birçok ilde kar kalınlığının 30-40 santimetreye ulaşması tahmin ediliyor.

28 ARALIK PAZAR

Kar yağışı etki alanını daha da genişleterek devam edecek. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgeleri kar yağışının altına girecek. Bu tarihte sıcaklıkların bölge genelinde 5 ila 8 derece azalmasıyla birlikte İstanbul'da termometreler sıfır dereceyi görecek. Gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

29 ARALIK PAZARTESİ

İstanbul için kar alarmının en üst seviyeye çıktığı gün olacak. İl genelinde karla karışık yağmur görülürken, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması öngörülüyor. Bu dondurucu hava dalgası hafta boyunca etkisini sürdürecek; Erzurum gibi illerde sıcaklıklar sıfırın altında 17 dereceye kadar düşerken, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde zirai don riski tarımsal faaliyetleri tehdit edecek.

30 ARALIK SALI

Yağışlar yurdun doğu kesimlerine doğru kayarken, batı illerinde parçalı bulutlu ancak oldukça soğuk bir hava hakim olacak. İstanbul'da sıcaklıklar 10 derece civarında seyretse de iç kesimlerde dondurucu soğuklar devam edecek. Yeni yılın ilk günlerinde de bölge genelinin yağışlı geçeceği, yüksek kesimlerde kar yağışının süreceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Mersin'in batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmuru

KAYSERİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Parçalı bulutlu