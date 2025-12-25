SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul için lapa lapa kar uyarısı! Tarih verildi: Sıcaklık 0 dereceye düşecek

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı