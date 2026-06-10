SON DAKİKA | Mezdeke Aynur cinayetinde kritik detaylar: Katilin ifadesine SABAH ulaştı!

YILLAR ÖNCE TESADÜFEN SAHİLDE GÖRMÜŞTÜM"

Aynur Mezdeke diye bilinen dansöz grubunun dansçısı, üyesiydi diyen Bülent Gündüz; "Yıllar önce tesadüfi sahilde denk gelişimizde de her ikimizin de ortak akrabası, aile büyüğü olan Şevki Kanbur'u anarak 'Şevki dayımızın yeğeni nasıl böyle işlerle uğraşır, sen bizim ailemizin adını lekeledin, Şevki Kanbur'un kemiklerini sızlatıyorsun' dedim. Rahmetli Şevki dayımız Kasımpaşa çevresinde 1960'lı yıllarda 'Baba' diye bilinen, çevresinde herkesin saygı duyduğu örnek biri diye bilinir. Ben de Aynur'un dansözlük yapmasını aynı ailenin ferdi olarak kabul edemediğimden bu konuda kendisini uyarmıştım. Aynur sesini yükseltip bağırarak 'Sen ne karışıyorsun, kimse bana karışamaz' diye tepki verince ben oradan yürüyüp gitmiştim. Olay tarihinde de Aynur'un kapısında yine aynı şeyleri söyleyince Aynur beni hatırladı" dedi.