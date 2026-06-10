Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA | Mezdeke Aynur cinayetinde kritik detaylar: Katilin ifadesine SABAH ulaştı!
SON DAKİKA | Mezdeke Aynur cinayetinde kritik detaylar: Katilin ifadesine SABAH ulaştı!
İstanbul Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinde gözaltına alınan ve cinayeti itiraf eden şüpheli Bülent Gündüz'ün ifadesinin detaylarına SABAH gazetesi ulaştı. Gündüz ifadesinde; "Aynur Kanbur'un ikametine gittim. Ben dışarıdan kapının ziline bastım, Aynur megafondan kim o diye sordu. Bende şahısa 'Aynur Kanbur'mu?' diye seslendim, 'evet' deyince paketiniz var dedim. Kendisi beni kargocu sandı ve binanın kapısını açtı." Dedi. İşte cinayetin tüm detayları...
Giriş Tarihi: 10.06.2026 16:29
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 16:47