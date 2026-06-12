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Son Dakika | Mezdeke Aynur'un katilinin 'zaman' kayıtları ortaya çıktı! Emniyetteki ifadesinde şok detaylar: Tespit yapılmasın diye...
Son Dakika | Mezdeke Aynur'un katilinin 'zaman' kayıtları ortaya çıktı! Emniyetteki ifadesinde şok detaylar: Tespit yapılmasın diye...
Son dakika: İstanbul Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubunun eski üyesi Aynur Kanbur cinayetinde şüpheliler bugün işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmada, katil zanlısı Bülent Gündüz'ün olay günü saat kaçta cep telefonunu kapattığı ve saat kaçta açtığına dair zaman kayıtları da ortaya çıktı. Telefonu açtığında gözaltında bulunan şüphelilerden birinden iki adet mesaj aldığı belirlenen katil zanlısı Bülent Gündüz'e bu mesajın içeriği ve telefon hareketleriyle ilgili sorular soruldu. Bakın katil zanlısı bu sorulara ne cevap verdi?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 10:43
Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 10:44