Son Dakika | Mezdeke Aynur’un katilinin ’zaman’ kayıtları ortaya çıktı! Emniyetteki ifadesinde şok detaylar: Tespit yapılmasın diye...

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNDEN 2 MESAJ GELDİ

Yapılan incelemelerde, Bülent Gündüz'ün cep telefonunu açtığında operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Serdar K.'dan iki adet mesaj aldığı belirlendi. Polis bu mesajların içeriğini sordu. Bülent Gündüz bu soruya da: "Ben bu mesajın içeriğini hatırlamıyorum. Kendisi köy derneğini yönetir, dernek ile ilgili mesaj atmış olabilir." şeklinde cevap verdi. Kimse tarafından azmettirilmediğini iddia eden Bülent Gündüz diğer iki şüpheli Serdar K. ve Fazlı K. ile birlikte bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.