SON DAKİKA... Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde şok İtiraf! 10 yıllık sır perdesi çözüldü: Gururuma yediremedim

HER ŞEY O MESAJLA BAŞLADI: "BİZİM SÜLALEDEN DANSÖZ ÇIKMAZ!"

Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli detaylardan biri, 2017 yılında Aynur Kanbur'un ablasının savcılığa verdiği dilekçe oldu. Yeniden incelenen dilekçede, maktulün akrabaları olan Fazlı K., Serdar K. ve Yüksel K.'nın ünlü dansçıyı daha önce defalarca tehdit ettiği ortaya çıktı.