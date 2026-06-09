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SON DAKİKA... Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde şok İtiraf! 10 yıllık sır perdesi çözüldü: Gururuma yediremedim
SON DAKİKA... Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde şok İtiraf! 10 yıllık sır perdesi çözüldü: Gururuma yediremedim
İstanbul Şişli'de 10 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden ünlü Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kanbur cinayeti dosyasında ezber bozan gelişmeler yaşanıyor. Yıllardır faili meçhul kalan dosyayı yeniden raftan indirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, karanlıkta kalan noktaları öyle bir aydınlattı ki duyanlar şaşkına döndü. Başarılı dansçının katil zanlısı ve onu azmettirenlerin izine nasıl ulaşıldı? İşte Türkiye'yi sarsan olayın perde arkası...
Giriş Tarihi: 09.06.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 14:30