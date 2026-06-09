Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde şok İtiraf! 10 yıllık sır perdesi çözüldü: Gururuma yediremedim

SON DAKİKA... Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde şok İtiraf! 10 yıllık sır perdesi çözüldü: Gururuma yediremedim

İstanbul Şişli'de 10 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden ünlü Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kanbur cinayeti dosyasında ezber bozan gelişmeler yaşanıyor. Yıllardır faili meçhul kalan dosyayı yeniden raftan indirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, karanlıkta kalan noktaları öyle bir aydınlattı ki duyanlar şaşkına döndü. Başarılı dansçının katil zanlısı ve onu azmettirenlerin izine nasıl ulaşıldı? İşte Türkiye'yi sarsan olayın perde arkası...

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 09.06.2026 14:27 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 14:30
SON DAKİKA... Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde şok İtiraf! 10 yıllık sır perdesi çözüldü: Gururuma yediremedim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Mart 2016 tarihinde Şişli Fulya Mahallesi'nde meydana gelen vahşi cinayeti yeniden mercek altına aldı.

SON DAKİKA... Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde şok İtiraf! 10 yıllık sır perdesi çözüldü: Gururuma yediremedim

FAİLİ MEÇHUL DOSYA 10 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Ateşli silahla vurularak 49 yaşında hayata gözlerini yuman Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kanbur'un ölümü, uzun yıllar boyunca karanlıkta kalmıştı. 2026 yılında dosyayı devralan uzman ekipler, teknolojik imkanları ve saha istihbaratını birleştirerek adeta iğneyle kuyu kazdı.

SON DAKİKA... Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde şok İtiraf! 10 yıllık sır perdesi çözüldü: Gururuma yediremedim

KATİL ZANLISINDAN KAN DONDURAN İTİRAF: "GURURUMA YEDİREMEDİM!"

Düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan ve olayın tetikçisi olduğu belirlenen Bülent G., emniyetteki ilk sorgusunda cinayeti itiraf etti. Katil zanlısının ilk beyanında kurduğu cümleler ise adeta kan dondurdu. "Ailemize dansöz olmasını yakıştıramadım. Gururuma yediremedim, olayı kendim gerçekleştirdim." Zanlı Bülent G., emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti işlediğini açıkça kabul ederken, olayda kullandığı suç aleti silahı ise kaçarken denize attığını öne sürdü.

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SON DAKİKA... Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde şok İtiraf! 10 yıllık sır perdesi çözüldü: Gururuma yediremedim

HER ŞEY O MESAJLA BAŞLADI: "BİZİM SÜLALEDEN DANSÖZ ÇIKMAZ!"

Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli detaylardan biri, 2017 yılında Aynur Kanbur'un ablasının savcılığa verdiği dilekçe oldu. Yeniden incelenen dilekçede, maktulün akrabaları olan Fazlı K., Serdar K. ve Yüksel K.'nın ünlü dansçıyı daha önce defalarca tehdit ettiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA... Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde şok İtiraf! 10 yıllık sır perdesi çözüldü: Gururuma yediremedim

Şüphelilerin, Aynur Kanbur'a "Bizim sülaleden dansöz çıkmaz" diyerek baskı kurdukları ve cinayetin arkasındaki asıl motivasyonun bu tehdit olduğu belirlendi.

SON DAKİKA... Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde şok İtiraf! 10 yıllık sır perdesi çözüldü: Gururuma yediremedim

METROBÜS KARTI VE SİNYALLER KATİLİ ELE VERDİ

Cinayet Büro ekipleri, katil zanlısının izini sürmek için adeta dijital bir harita çıkardı. Olay günü saldırganın Avcılar'dan metrobüse bindiğini değerlendiren polis, yüzlerce İstanbulkart hareketini incelemeye aldı.

SON DAKİKA... Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde şok İtiraf! 10 yıllık sır perdesi çözüldü: Gururuma yediremedim

Yapılan titiz HTS analizlerinde ise şok edici bir ortaklık saptandı: Şüphelilerin tamamı, telefonlarını cinayetten hemen önce kapattı. Telefonlar, cinayetin ertesi günü öğle saatlerine kadar kapalı kaldı. Şüphelilerden Yüksel K.'nın olaydan tam iki gün önce ABD'ye uçtuğu tespit edildi.

SON DAKİKA... Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde şok İtiraf! 10 yıllık sır perdesi çözüldü: Gururuma yediremedim

AKRABA ŞİRKETİNDE SİGORTALI ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, ulaşım kartından kimliği tespit edilen tetikçi Bülent G.'nin, telefonunu açar açmaz Aynur Kanbur'un akrabası Serdar K. ile mesajlaştığını belirledi.

SON DAKİKA... Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde şok İtiraf! 10 yıllık sır perdesi çözüldü: Gururuma yediremedim

Yapılan geçmişe dönük araştırmalarda, tetikçi Bülent G. ile azmettirici oldukları öne sürülen Fazlı K. ve Serdar K.'nın uzaktan akraba oldukları, hatta Bülent G.'nin bir dönem bu iki kardeşin şirketinde sigortalı çalışan olarak göründüğü saptandı.

SON DAKİKA... Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde şok İtiraf! 10 yıllık sır perdesi çözüldü: Gururuma yediremedim

Elde edilen somut delillerin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.

#İSTANBUL #ŞİŞLİ