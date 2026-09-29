Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kritik isimlere gözaltı: Maçsız bırakıp, klasman dışına ittiler! Şok detaylar

Son dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kritik isimlere gözaltı: Maçsız bırakıp, klasman dışına ittiler! Şok detaylar

Son dakika haberi... Türk futbolunda uzun süredir tartışma konusu olan hakem atamaları, sınav sahtecilikleri ve derecelendirme skandallarına yönelik düzenlenen "Temiz Eller" operasyonu kapsamında sahte sınav kâğıtlarından koşamayan hakeme verilen torpilli derecelere, maça çıkamayan hakemlere yönelik mobbingden sahte fişlerle usulsüz para trafiğine kadar adli bilirkişi ve dijital emniyet raporlarıyla belgelenmiş skandallar ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 29.09.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 10:44
Son dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kritik isimlere gözaltı: Maçsız bırakıp, klasman dışına ittiler! Şok detaylar

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün Türk hakemliğinin tepe yönetimine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu kapsamında Riva'daki TFF Tesisleri'nden dernek binalarına kadar birçok adreste arama yapıldı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Başkan Vekili Ahmet Şahin ve TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk'un da aralarında bulunduğu kritik isimler gözaltına alındı.

Son dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kritik isimlere gözaltı: Maçsız bırakıp, klasman dışına ittiler! Şok detaylar

Arama yapılan noktaların Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, MHK'nın Beylerbeyi ve 4. Levent'teki İstanbul Şubeleri, TFF Ankara Binası ile TFFHGD Üsküdar dernek binaları olduğu ifade edildi.

Son dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kritik isimlere gözaltı: Maçsız bırakıp, klasman dışına ittiler! Şok detaylar

2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen hakem kural sınavı sorularına ve notlandırma süreçlerine dışarıdan müdahale edildiği, bazı hakemlerin sınav sonuçlarının usulsüz şekilde değiştirildiği ve sınav sorularının kendi belirledikleri kişilere önceden verildiği bilirkişi raporuyla tescillendi.

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Son dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kritik isimlere gözaltı: Maçsız bırakıp, klasman dışına ittiler! Şok detaylar

2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı da belirlendi.

WhatsApp yazışmalarında; atletik testi koşuyu tamamlayamayan hakemlerin "koştu" sayılarak üst klasmana yazıldığı, torpilli isimlerin listelere girmesi için hakemlerin hakkının yendiği belgelendi.

Son dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kritik isimlere gözaltı: Maçsız bırakıp, klasman dışına ittiler! Şok detaylar

Derneğe üye olmayan veya yönetim anlayışına boyun eğmeyen hakem ve gözlemcilerin sistematik şekilde maçsız bırakıldığı, klasman dışına itildiği ve üzerlerinde ağır psikolojik baskı oluşturulduğu saptandı.

Hakemlerden alınan %4'lük profesyonel maç kesintileri ile 580 TL'lik üyelik aidatlarının zorunlu tutulduğu belirlendi.

Son dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kritik isimlere gözaltı: Maçsız bırakıp, klasman dışına ittiler! Şok detaylar

Dosyaya giren yazışmalarda ise dernek bünyesindeki yemek etkinlik giderlerinde sahte fiş kullanımı ve usulsüz para trafiğinin gizlenmeye çalışıldığı kaydedildi.

Ferdi Karadoruk ile MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin "Liderim" grubundaki 220 sayfalık WhatsApp trafiğinde; kulüp başkanlarının açıklamalarına karşı ısmarlama kamuoyu bildirileri yazıldığı, bölgesel il hakem kurullarına müdahale edilerek kadrolaşma sağlandığı da tespit edildi.

Son dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kritik isimlere gözaltı: Maçsız bırakıp, klasman dışına ittiler! Şok detaylar

BİLİRKİŞİ RAPORU

Hakemler Dosyası operasyonunda en somut delil Bilirkişi Raporu oldu. Gözaltına alınan yöneticilerin Riva'da gerçekleştirdiği "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı" incelemesinde bir sahtecilik olayı tescillendi. Ali Tuna adına düzenlenen sınav kâğıdı üzerindeki el yazıları, mikroskop, UV ışık kaynakları ve yüksek çözünürlüklü tarayıcılarla laboratuvarda incelendi.

Son dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kritik isimlere gözaltı: Maçsız bırakıp, klasman dışına ittiler! Şok detaylar

Şüpheli Ali Tuna'dan alınan mukayese yazıları ile sınav kâğıdı arasında eğim, istif, tersim biçim, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından hiçbir grafolojik ilişki bulunmadığı, sınav kâğıdının başka bir kişi tarafından sahte olarak doldurulduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

Son dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kritik isimlere gözaltı: Maçsız bırakıp, klasman dışına ittiler! Şok detaylar

Soruşturmanın en somut delillerinden birini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Emniyet ve Adli Yeminli Bilirkişi Mehmet Sedat Yılmaz tarafından tanzim edilen 04.06.2026 tarihli Grafoloji ve Sahtecilik Bilirkişi Raporu oluşturdu. Gözaltına alınan yöneticilerin Riva'da gerçekleştirdiği "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı" incelemesinde bir sahtecilik olayı tescillendi. Ali Tuna adına düzenlenen sınav kâğıdı üzerindeki el yazıları, mikroskop, UV ışık kaynakları ve yüksek çözünürlüklü tarayıcılarla laboratuvarda incelendi.

Son dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kritik isimlere gözaltı: Maçsız bırakıp, klasman dışına ittiler! Şok detaylar

Şüpheli Ali Tuna'dan alınan huzur istiktab tutanakları ve mukayese yazıları ile sınav kâğıdı arasında eğim, istif, tersim biçim, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından hiçbir grafolojik ilişki bulunmadığı, sınav kâğıdının başka bir kişi tarafından sahte olarak doldurulduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

Son dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kritik isimlere gözaltı: Maçsız bırakıp, klasman dışına ittiler! Şok detaylar

2025 Riva kural sınavı sorularının ve yanıtlarının sınav öncesinde MHK tepe yönetimi tarafından belirlenmiş yandaş kişilere sızdırıldığı ve notlandırma süreçlerine müdahale edilerek puanların değiştirildiği saptandı. Ferdi Karadoruk ile "Emre Abi İHK" arasındaki yazışmalarda; atletik testleri ve koşuyu tamamlayamayan hakemlerin sistemde "koştu" gösterilerek üst klasman listelerine yazıldığı, hak eden hakemlerin ise elendiği belgelendi.

Görseldeki: TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım

Son dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kritik isimlere gözaltı: Maçsız bırakıp, klasman dışına ittiler! Şok detaylar

Şüpheli Karadoruk'un "Her zaman B planım vardır, hepsi 100 alacak" mesajı da dosyaya girdi. TFFHGD Derneği'ne üye olmayan ya da yönetim anlayışına boyun eğmeyen hakem ve gözlemcilerin maçlara gönderilmeyerek "sistematik biçimde dolandırıldığı/bezdirildiği" ve yaş haddi kılıfıyla listeden çıkarıldığı tespit edildi.

Son dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kritik isimlere gözaltı: Maçsız bırakıp, klasman dışına ittiler! Şok detaylar

Yazışmalarda geçen "İlmi siyaset ile meşakkatte yanında olmayan kimseyi taşımayacaksın. İki yıla klasmanı ele alabilirsek gerisi yetenek... Bizim çocukların yeteneklisi, diğer köpeklerin değil" ifadeleri mobbingin kanıtı oldu.

Son dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kritik isimlere gözaltı: Maçsız bırakıp, klasman dışına ittiler! Şok detaylar

Ferdi Karadoruk ile MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin ("LİDERİM") arasındaki 220 sayfalık WhatsApp trafiğinde; kulüp başkanlarının ve spor kamuoyunun eleştirilerine karşı ısmarlama duyurular yazıldığı görüldü. Ferhat Gündoğdu'yu korumak adına "Kralı almak için veziri hedef aldılar... Ne veziri veririm ne de kralı" ifadelerini içeren basın bültenlerinin kurgulandığı saptandı.

Son dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kritik isimlere gözaltı: Maçsız bırakıp, klasman dışına ittiler! Şok detaylar

Hakemlerden zorunlu olarak alınan %4'lük profesyonel maç kesintileri ile aidat ödemelerinin takibe alındığı, dernek harcamalarında ise denetimden kaçmak için 14.000 TL'lik sahte fişlerin kullanıldığı chat kayıtlarıyla belgelendi.

Son dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kritik isimlere gözaltı: Maçsız bırakıp, klasman dışına ittiler! Şok detaylar

Eski asker olan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili bir iddia daha ortaya çıktı. Gündoğdu'nun, FETÖ'nün hain darbe girişiminde 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan darbeci Korgeneral Metin İyidil ile uzun yıllar birlikte çalıştığı, İyidil tarafından Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na getirildiği iddia edildi.

Son dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kritik isimlere gözaltı: Maçsız bırakıp, klasman dışına ittiler! Şok detaylar

İddialara göre çıkarılan yasa sonrası hakemliği bırakıp askerliğe devam eden Gündoğdu emekli olduktan sonra TFF'de görev almaya başladı ve MHK Başkanlığı'na kadar yükseldi.

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