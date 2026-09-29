Son dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kritik isimlere gözaltı: Maçsız bırakıp, klasman dışına ittiler! Şok detaylar

Şüpheli Ali Tuna'dan alınan huzur istiktab tutanakları ve mukayese yazıları ile sınav kâğıdı arasında eğim, istif, tersim biçim, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından hiçbir grafolojik ilişki bulunmadığı, sınav kâğıdının başka bir kişi tarafından sahte olarak doldurulduğu bilimsel olarak kanıtlandı.