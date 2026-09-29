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Son dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kritik isimlere gözaltı: Maçsız bırakıp, klasman dışına ittiler! Şok detaylar
Son dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kritik isimlere gözaltı: Maçsız bırakıp, klasman dışına ittiler! Şok detaylar
Son dakika haberi... Türk futbolunda uzun süredir tartışma konusu olan hakem atamaları, sınav sahtecilikleri ve derecelendirme skandallarına yönelik düzenlenen "Temiz Eller" operasyonu kapsamında sahte sınav kâğıtlarından koşamayan hakeme verilen torpilli derecelere, maça çıkamayan hakemlere yönelik mobbingden sahte fişlerle usulsüz para trafiğine kadar adli bilirkişi ve dijital emniyet raporlarıyla belgelenmiş skandallar ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 29.09.2026 10:36
Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 10:44