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Son dakika: MHP lideri Bahçeli ‘100 il 1000 ilçe’ projesini kamuoyuyla paylaştı: 19 yeni il ve 78 yeni ilçe mi olacak?
Son dakika: MHP lideri Bahçeli ‘100 il 1000 ilçe’ projesini kamuoyuyla paylaştı: 19 yeni il ve 78 yeni ilçe mi olacak?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '100 il 1000 ilçe' projesinin detaylarını paylaştı. Türkiye'de 19 yeni il ve 78 ilçe kurulmasını hedeflerini duyuran Bahçeli; "Öncelikle Türkiye'nin mevcut durumdaki idari yapısına bakmakta ve hatırlamakta yarar olacaktır." dedi. İşte il ve ilçe vizyonu projesinin detayları...
Giriş Tarihi: 01.11.2026 10:33
Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 10:43