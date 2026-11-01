Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: MHP lideri Bahçeli ‘100 il 1000 ilçe’ projesini kamuoyuyla paylaştı: 19 yeni il ve 78 yeni ilçe mi olacak?

Son dakika: MHP lideri Bahçeli ‘100 il 1000 ilçe’ projesini kamuoyuyla paylaştı: 19 yeni il ve 78 yeni ilçe mi olacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '100 il 1000 ilçe' projesinin detaylarını paylaştı. Türkiye'de 19 yeni il ve 78 ilçe kurulmasını hedeflerini duyuran Bahçeli; "Öncelikle Türkiye'nin mevcut durumdaki idari yapısına bakmakta ve hatırlamakta yarar olacaktır." dedi. İşte il ve ilçe vizyonu projesinin detayları...

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Giriş Tarihi: 01.11.2026 10:33 Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 10:43
Son dakika: MHP lideri Bahçeli ‘100 il 1000 ilçe’ projesini kamuoyuyla paylaştı: 19 yeni il ve 78 yeni ilçe mi olacak?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "100 İl 1000 İlçe" projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Öncelikle, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'de dirlik ve düzenin güçlendirilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi olarak beş ana ilkeyi milletimizin dikkatlerine sunmak istiyorum. Birincisi, yasama, yürütme ve yargı faaliyetleri arasında denge ve uyumun tesis edildiği, kamu yönetiminde şeffaflık, verimlilik ve liyakat esasına dayanan güçlü otorite ve kurumsallık. İkincisi, merkezden taşraya devletin bütün unsurlarının uyum, koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmasını sağlayacak, hukuki çerçevesi iyi belirlenmiş yetki ve meşruiyet. Üçüncüsü, Türk devlet geleneğinde hukuka ve mevzuata ruhunu üfleyen adalet ve hakkaniyet.

#DEVLET BAHÇELİ