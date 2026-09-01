Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA | Milli antrenör Funda Bakış vahşice katledilmişti! Korkunç cinayete borç kılıfı
SON DAKİKA | Milli antrenör Funda Bakış vahşice katledilmişti! Korkunç cinayete borç kılıfı
Son dakika haberi: İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen milli antrenör Funda Bakış'ın eski çalışanı Zehra Gürtekin suçunu itiraf etti. Gürtekin ifadesinde, "Borç verdim, beni oyaladı. Tartışma çıkınca olay gerçekleşti, korkup kaçtım" dedi.
Giriş Tarihi: 01.09.2026 06:47
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 06:48