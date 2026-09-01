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SON DAKİKA | Milli antrenör Funda Bakış vahşice katledilmişti! Korkunç cinayete borç kılıfı

Son dakika haberi: İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen milli antrenör Funda Bakış'ın eski çalışanı Zehra Gürtekin suçunu itiraf etti. Gürtekin ifadesinde, "Borç verdim, beni oyaladı. Tartışma çıkınca olay gerçekleşti, korkup kaçtım" dedi.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 01.09.2026 06:47 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 06:48
SON DAKİKA | Milli antrenör Funda Bakış vahşice katledilmişti! Korkunç cinayete borç kılıfı

Son dakika haberi: İstanbul Sancaktepe'de milli antrenör Funda Bakış, eski çalışanıyla yaşadığı tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Zehra Gürtekin ve olay sırasında yanındaki iki erkek arkadaşını gözaltına aldı.

SON DAKİKA | Milli antrenör Funda Bakış vahşice katledilmişti! Korkunç cinayete borç kılıfı

Emniyetteki ilk ifadesinde Gürtekin'in "150 bin lira kadar kredi çekip borç para verdim. Bugün, yarın diyerek beni oyaladı. Olay günü para meselesini konuşmak için buluştuk. Aramızda tartışma çıktı. Olay gerçekleşti. Korktuğum için olay yerinden kaçtım" dediği öne sürüldü. Dehşet veren olay, dün İstanbul Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana geldi.

SON DAKİKA | Milli antrenör Funda Bakış vahşice katledilmişti! Korkunç cinayete borç kılıfı

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) bünyesinde Artistik Cimnastik branşında 3. kademe antrenörlük yaparak Milli sporcuları olimpiyatlara ve turnuvalara hazırlayan Milli antrenör Funda Bakış; aynı zamanda kendisine ait spor salonunu işletiyordu.

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SON DAKİKA | Milli antrenör Funda Bakış vahşice katledilmişti! Korkunç cinayete borç kılıfı

5 yıl önce evlenen ve 2 yaşında bir çocuğu olan 39 yaşındaki Funda Bakış daha önce 1 yıl kadar spor salonunda çalışan Zehra Gürtekin'den iddiaya göre borç almıştı.

SON DAKİKA | Milli antrenör Funda Bakış vahşice katledilmişti! Korkunç cinayete borç kılıfı

KREDİ ÇEKİP PARA VERDİ

Spor salonundaki işinden 2 ay önce ayrılan Gürtekin, kredi çekerek verdiği 120 bin lira ve altın olarak verdiği 30 bin lira parasını geri alamadı.

SON DAKİKA | Milli antrenör Funda Bakış vahşice katledilmişti! Korkunç cinayete borç kılıfı

Zaman zaman bu alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşayan ikili, önceki gün akşam saatlerinde konuyu konuşmak için spor salonunun yakınında bir kafede buluşmaya karar verdi. Gürtekin sevgilisi ve onun arkadaşıyla birlikte, Bakış ise eşi ile kafeye gitti.

SON DAKİKA | Milli antrenör Funda Bakış vahşice katledilmişti! Korkunç cinayete borç kılıfı

ÇAKI ÇIKARDI

Henüz kafeye girmeden başlayan tartışmada Gürtekin, çantasından çıkardığı küçük çakıyı Funda Bakış'a salladı. Genç antrenör, göğsünden aldığı derin bıçak darbesi ile ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bakış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON DAKİKA | Milli antrenör Funda Bakış vahşice katledilmişti! Korkunç cinayete borç kılıfı

"BENİ OYALADI"

Olay yerinden kaçan Zehra Gürtekin ve beraberindeki iki erkek birkaç sokak ileride gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorguya alınan Emniyette cinayeti işlediğini kabul eden Şüpheli Zehra Gürtekin'in ilk beyanında; "150 bin lira kadar kredi çekip borç para verdim.

SON DAKİKA | Milli antrenör Funda Bakış vahşice katledilmişti! Korkunç cinayete borç kılıfı

Bugün yarın diyerek beni oyaladı. Olay günü para meselesini konuşmak için buluştuk. Aramızda tartışma çıktı. Olay gerçekleşti. Korktuğum için olay yerinden kaçtım" dediği iddia edildi.

SON DAKİKA | Milli antrenör Funda Bakış vahşice katledilmişti! Korkunç cinayete borç kılıfı

KASTEN YARALAMADAN SABIKALI

Adliyeye sevk edilen şüpheli Zehra Gürtekin tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.H.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.