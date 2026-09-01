SON DAKİKA | Milli antrenör Funda Bakış vahşice katledilmişti! Korkunç cinayete borç kılıfı

Zaman zaman bu alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşayan ikili, önceki gün akşam saatlerinde konuyu konuşmak için spor salonunun yakınında bir kafede buluşmaya karar verdi. Gürtekin sevgilisi ve onun arkadaşıyla birlikte, Bakış ise eşi ile kafeye gitti.