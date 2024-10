Korkunç olay dün akşam saatlerinde Mersin'in Tarsus İlçesi'nde yaşandı. İddiaya göre baba O.H. (49), milli oyuncu İlke Naz Hoş'un bulunduğu araca saldırdı. O.H. daha sonra kızının iş yerine de taşla saldırarak camlarını kırdı.