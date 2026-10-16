SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!

SON DAKİKA… ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 1,5 milyar dolarlık kripto fonunu zimmetine geçirmekle suçlanan ve Interpol'ün kırmızı bültenle her yerde aradığı "Balina James" lakaplı milyarder kriptocu Richard James Schueler, İstanbul'da yakalandı. Soruşturma sürerken bugün yeni bir gelişme yaşandı. Balina James'in 3 koruması yakalanırken Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer'de 15 farklı adreste arama yapıldı. Aramalarda 7 milyon 150 bin dolar ve 160 bin TL nakit para ile 6 kripto varlık soğuk cüzdanı, 4 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca ve bin 400 merminin ele geçirildiği açıklandı. İşte detaylar