Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!

SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!

SON DAKİKA… ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 1,5 milyar dolarlık kripto fonunu zimmetine geçirmekle suçlanan ve Interpol'ün kırmızı bültenle her yerde aradığı "Balina James" lakaplı milyarder kriptocu Richard James Schueler, İstanbul'da yakalandı. Soruşturma sürerken bugün yeni bir gelişme yaşandı. Balina James'in 3 koruması yakalanırken Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer'de 15 farklı adreste arama yapıldı. Aramalarda 7 milyon 150 bin dolar ve 160 bin TL nakit para ile 6 kripto varlık soğuk cüzdanı, 4 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca ve bin 400 merminin ele geçirildiği açıklandı. İşte detaylar

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Emir SOMER
Giriş Tarihi: 16.10.2026 15:47 Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 16:18
SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!

SON DAKİKA… Kripto para dünyasında kurduğu milyarlarca dolarlık "saadet zinciri" ile yüz binlerce yatırımcıyı tuzağa düşüren ABD'li dijital illüzyonist Richard James Schueler'in film gibi kaçış serüveni İstanbul'da son buldu.

SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dev SEC davalarından yasal boşluklarla sıyrılarak izini kaybettiren ve Finlandiya'nın talebiyle Interpol'ün kırmızı bülten listesine giren kaçak milyarder, Beşiktaş'ta gizlendiği evde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği nefes kesen bir şafak operasyonuyla ele geçirildi.

SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!

SPAM KRALLIĞINDAN KRİPTO İMPARATORLUĞUNA

İşte 2000'lerin "Spam Krallığı"ndan başlayıp, dünyanın en lüks saatleri ve paha biçilemez elmaslarıyla süslenen 1 milyar dolarlık dijital imparatorluğun çöküş hikayesi...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!

HER ŞEY MİLYONLARCA E-POSTA İLE BAŞLADI

Schueler'in yasadışı dışı yöntemlerle para kazanma arzusu aslında kripto paralarla başlamadı. 2000'lerin başında ABD'de agresif e-posta pazarlamacılığı yapan Schueler, milyonlarca insana gönderdiği istenmeyen e-postalar nedeniyle polisin radarına girdi.

SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!

İNTERNET ALEMİ ONU "SPAM KRALI" İLAN ETTİ!

2002 yılında, ABD'deki bir antispam kuruluşu olan Peacefire.org, Washington Eyaleti'nin tüketiciyi koruma kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Schueler'e dava açtı. Mahkeme Schueler'i suçlu bularak para cezasına çarptırdı. Fakat o internet dünyasının kahramanı oldu ve artık herkes onu Spam Kralı (Spam King) olarak tanıdı.

SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!

"RİCHARD HEART" MASKESİYLE KURULAN KUSURSUZ SAADET ZİNCİRİ

Blockchain teknolojisinin yükselişiyle kabuk değiştiren Schueler, "Richard Heart" kimliğiyle sahneye çıktı ve 2019'da Amerika'da HEX projesini duyurdu. Geleneksel bankacılıktaki "Mevduat Sertifikası" sistemini blockchain'e taşıdığını iddia eden Heart, kullanıcıların HEX tokenlarını kitlemeleri durumunda onlara yıllık %38 oranında fahiş bir getiri vadetti.

SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!

MİLYONLARCA DOLAR HAVAYA UÇTU

Sektörün önde gelen analistleri, HEX sisteminde reel bir gelir modeli olmadığını, eski yatırımcıların parasının sisteme yeni girenlerin yatırımlarıyla ödendiğini belirterek projeyi net bir "Kripto Ponzi (Saadet Zinciri)" olarak nitelendirdi. Ancak bu uyarıları kimse dikkate almadı. Projeye kısa sürede milyonlarca dolar yatırım yapıldı.

SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!

DÜNYANIN EN BÜYÜK SİYAH ELMASINI ALDI

HEX'in ardından vites artıran Heart, bu kez yatırımcılardan doğrudan fon toplamak yerine, onlardan projeye kripto para "feda etmelerini" isteyen PulseX'i (PLSX) duyurdu. Bu sistemle 1 milyar dolardan fazla para topladı. Temmuz 2023'te ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Richard Heart'a "Kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmak" ve "Yatırımcıları dolandırmak" suçlarından dev bir dava açtı. Heart'ın topladığı bu paralarla lüks spor arabalar, milyon dolarlık saatler ve dünyanın en büyük siyah elması olan 555 karatlık "The Enigma"yı satın aldığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!

İNTERPOL KIRMIZI BÜLTENİ NASIL ÇIKTI?

New York Bölge Mahkemesi, kripto hukuk tarihine geçecek tarihi bir karara imza atarak SEC'in açtığı davayı tamamen reddetti. ABD davasından teknik bir kelime oyunuyla sıyrılan Schueler, 2024 yılında Finlandiya Vergi Dairesi ve Helsinki Polisi'nin radarına takıldı. Finlandiya makamları, Schueler hakkında yüz milyonlarca euroluk vergi kaçırdığı ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Schueler'in ülkeden kaçtığının anlaşılması üzerine Aralık 2024'te INTERPOL tarafından Kırmızı Bülten yayımlandı.

SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!

AYLAR SÜREN MİT TAKİBİNE TAKILAN LÜKS REZİDANS SIRRI

Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelinin dikkat çekmemek için Beşiktaş'ta yüksek güvenlikli, lüks bir rezidansta dış dünyayla temasını minimuma indirerek yaşadığı saptandı.

SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!

GİZLİ BÖLMELERDEN ÇIKAN ÇELİK KASALAR!

Uluslararası dolandırıcının sıradan bir konut gibi görünen ancak üst düzey güvenlik kameralarıyla donatılmış evinde yapılan aramalarda, polis ekipleri gizli çelik kasalarla karşılaştı.

SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!

SINIRLI ÜRETİM ROLEX VE MİLYONLUK PATEK PHİLİPPE KOLEKSİYONU

Kasaların açılmasıyla birlikte şüphelinin kara parayı aklamak için fiziksel varlıklara dönüştürdüğü devasa bir hazine ortaya çıkarıldı. El konulan varlıkların envanteri şunları içeriyor: Özel yapım ve sınırlı üretim 53 adet Rolex marka lüks saat. Her biri yüz binlerce dolar değerinde olan 11 adet Patek Philippe marka ultra lüks saat.

SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!

ZULALANMIŞ 4 MİLYON DOLAR NAKİT VE CEPHANELİK…

Vakumlanmış paketler halinde, zula tabir edilen bölmelere saklanmış 4 Milyon Dolar nakit para. Piyasa değeri milyonlarca doları bulan pırlanta ve altın ağırlıklı çok sayıda ziynet eşyası. Olası bir hesaplaşma veya baskına karşı hazır bekletilen çok sayıda ruhsatsız ateşli silah ve mühimmat.

SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!

EVİN MİMARİSİ DEĞİŞTİRİLMİŞ

Operasyonun en dikkat çekici detaylarından biri ise evdeki teknolojik altyapı oldu. Polis ekipleri, dairenin mimarisinin değiştirilerek duvarların arkasına özel gizli bölmeler inşa edildiğini belirledi. Bu gizli odalarda sadece suç gelirlerinin saklanmadığı, aynı zamanda aktif bir teknoloji üssü kurulduğu anlaşıldı.

SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!

KARA PARAYI AKLAMAK İÇİN ÖZEL SOĞUTMALI "MİNİNG" ODALARI!

Aramalarda, kripto para dolandırıcılığında ve izi sürülemeyen gizlilik odaklı coin'lerin (privacy coins) üretiminde/aklanmasında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda yüksek işlem gücüne sahip bilgisayar, özel soğutma sistemlerine sahip kripto madencilik (mining) cihazları ve gelişmiş ağ donanımları ele geçirildi.

SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!

GÖZLER 1.5 MİLYAR DOLARLIK KAYIP FONDA

Emniyet güçleri evde bulunan soğuk cüzdanlara, şifrelenmiş harici disklere ve tüm dijital materyallere, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince imajları alınarak el koydu. Söz konusu materyallerin incelenmesiyle 1,5 milyar dolarlık fonun geri kalan kısmının nerede saklandığının haritalandırılması bekleniyor.

SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!

SORGUDAKİ 'BALİNA' İÇİN SEC VE INTERPOL DEVREDE!

Gözaltına alınan Schueler'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürerken, Türkiye'nin adli makamları üzerinden ABD menşeili SEC ve uluslararası Interpol yetkilileriyle bilgi paylaşımı sürecinin başlatıldığı, şüphelinin olası iade sürecinin ve küresel bağlantılarının deşifre edilmesine yönelik kapsamlı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!

3 KORUMASI DA YAKALANDI

İnterpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan ve geçtiğimiz çarşamba günü MİT ve polisin ortak operasyonu ile İstanbul'da yakalanan kripto para dolandırıcısı Richard James Schueller'in 3 koruması düzenlenen operasyonla yakalandı. Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer'de 15 farklı adreste yapılan aramalarda 7 milyon 150 bin dolar ve 160 bin TL nakit para ile 6 kripto varlık soğuk cüzdanı, 4 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca ve bin 400 mermi ele geçirildi.

SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!
SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!
SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!
SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!
SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!
SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!
SON DAKİKA… Milyarder kriptocu balina Richard James Schueller operasyonunda yeni gelişme! Korumaları da yakalandı: 15 farklı adreste adeta servet bulundu!