SON DAKİKA… Milyonda birlik mucize! Tam 1.2 milyon kişide umut arandı: O mucize doktorları bile ağlattı!

SON DAKİKA… Denizli'de yaşayan 55 yaşındaki Fatma Çümen, geçtiğimiz yıl lösemiye yakalandı. 1.5 ay kemoterapi gördü, iyileşmesi için ise ilik nakli olması şarttı. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nde tam 1,2 milyon kişinin iliği tarandı. Ancak uygun donör bir türlü bulunamadı. Doktorların 'milyonda bir' dediği umut ise yanı başındaydı… Fatma Çümen'in oğlu Sezer'in 6 yıl önce bir hastaya umut olmak için verdiği kök hücre annesi ile yüzde 100 uyumlu çıktı. Sezer, annesini hayata bağlarken yaşanan bu mucize, doktorları bile ağlattı...