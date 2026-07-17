SON DAKİKA… Milyonda birlik mucize! Tam 1.2 milyon kişide umut arandı: O mucize doktorları bile ağlattı!

"BU YAŞA GETİRDİĞİM OĞLUM BENİ KURTARDI!"

Sadece bir tüp kan vererek bir can kurtulabileceğini söyleyen Çümen, "Başkasına verseydim de bu mutluluğu yaşardım. Bu bebeğe, çocuğa ya da yetişkin bir insana çıkabilir. Kimse bana bir şey olmaz demesin. Verecek olduğunuz bir tüp kan her şeyi değiştiriyor. Bizi örnek alarak bunu görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Sevinç gözyaşı döken anne Fatma Çümen ise, "Bu yaşa getirdiğim oğlum beni kurtardı. Allah ondan razı olsun, hakkım helal olsun" dedi.