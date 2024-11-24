SON DAKİKA | Milyonların gözü ocak zammında! Emeklinin taban aylık kaç lira olacak? Nasıl hesaplanacak?

Kök maaş nedir, nasıl hesaplanıyor?



Kök maaş emeklinin gerçek aylığını belirtiyor. Yani sizin ödediğiniz primlerle hesaplanan aylığınız aslında sizin net maaşınızı daha başka ifadeyle kök maaşınızı belirliyor. Bu maaşa yüzde 4 oranında her ay ek ödeme eklenip bankaya yatırılıyor.



