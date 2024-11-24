Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA | Milyonların gözü ocak zammında! Emeklinin taban aylık kaç lira olacak? Nasıl hesaplanacak?
SON DAKİKA | Milyonların gözü ocak zammında! Emeklinin taban aylık kaç lira olacak? Nasıl hesaplanacak?
SON DAKİKA HABERİ: Emeklilerin gözü ocak ayındaki zam oranına çevrildi. Milyonlarca emeklinin aylığı ocakta artacak. Düşük maaşlar seyyanen ödeme ile taban maaşa yükseliyor. Zamlar kök maaşa yapılıyor, refah payı ekleniyor. Taban aylık kaç lira olacak? Nasıl hesaplanacak? İşte taban maaş, kök maaş ve refah payı ile ilgili tüm soruların cevapları...
Giriş Tarihi: 24.11.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 06:59