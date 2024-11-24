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SON DAKİKA | Milyonların gözü ocak zammında! Emeklinin taban aylık kaç lira olacak? Nasıl hesaplanacak?

SON DAKİKA HABERİ: Emeklilerin gözü ocak ayındaki zam oranına çevrildi. Milyonlarca emeklinin aylığı ocakta artacak. Düşük maaşlar seyyanen ödeme ile taban maaşa yükseliyor. Zamlar kök maaşa yapılıyor, refah payı ekleniyor. Taban aylık kaç lira olacak? Nasıl hesaplanacak? İşte taban maaş, kök maaş ve refah payı ile ilgili tüm soruların cevapları...

FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 06:59
SON DAKİKA | Milyonların gözü ocak zammında! Emeklinin taban aylık kaç lira olacak? Nasıl hesaplanacak?

SON DAKİKA HABERİ: 16 milyon emekli 2024 yılında ocak ve temmuz aylarında maaş artışları aldı. Şimdi gözler yeniden ocak ayına çevrilmiş durumda. Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 beklenirken Merkez Bankası'nın tahmini yüzde 44 oldu.

SON DAKİKA | Milyonların gözü ocak zammında! Emeklinin taban aylık kaç lira olacak? Nasıl hesaplanacak?

Buna göre emeklilerin artışlarını belirleyen 6 aylık oran yüzde 14-17 arasında gerçekleşecek. Ayrıca refah payı ve taban aylık artışı da gündemde. Taban aylık kaç lira olacak? Nasıl hesaplanacak? İşte tüm soruların cevapları...

SON DAKİKA | Milyonların gözü ocak zammında! Emeklinin taban aylık kaç lira olacak? Nasıl hesaplanacak?

KÖK MAAŞ GERÇEK AYLIK

Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?

Emekli maaşları belirlenirken sigortalıların çalışma hayatları boyunca ödedikleri prim miktarları dikkate alınıyor. 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç dönem farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayılarıyla çarpılarak aylıklar hesaplanıyor.

SON DAKİKA | Milyonların gözü ocak zammında! Emeklinin taban aylık kaç lira olacak? Nasıl hesaplanacak?

Kök maaş nedir, nasıl hesaplanıyor?

Kök maaş emeklinin gerçek aylığını belirtiyor. Yani sizin ödediğiniz primlerle hesaplanan aylığınız aslında sizin net maaşınızı daha başka ifadeyle kök maaşınızı belirliyor. Bu maaşa yüzde 4 oranında her ay ek ödeme eklenip bankaya yatırılıyor.

SON DAKİKA | Milyonların gözü ocak zammında! Emeklinin taban aylık kaç lira olacak? Nasıl hesaplanacak?

Taban maaş nasıl uygulanıyor?

Pandemi döneminde başlayan uygulama en düşük emekli maaşı belirleme olarak gerçekleşiyor. Hükümet en düşük emekli maaşı olarak bir rakam belirliyor. Şu anda uygulanan taban maaş 12.500 TL.

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