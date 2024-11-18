SON DAKİKA: MSB personel alımı yapacak! Başvurular başladı: 4065 adet uzman erbaş alımı yapılacak

Son dakika haberi: MSB personel alımı yapacağını duyurdu. Teknik sınıflardaki ihtiyacı gidermek üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1661, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 494 ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2450 olmak üzere toplamda 4065 uzman erbaş alımı yapılacak. Askeri personel alımı için başvurular bugün başlamış olup 6 Aralık tarihine kadar sürecek. Peki hangi sınıflar için personel alımı yapacak? Hangi sınıflar için uzman erbaş alımı yapılacak? İşte başvuru sürecine dair tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 18.11.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 18:48