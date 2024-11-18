SON DAKİKA: MSB personel alımı yapacak! Başvurular başladı: 4065 adet uzman erbaş alımı yapılacak

Son dakika haberleri: Teknik sınıflardaki ihtiyacı gidermek üzere MSB personel alımı yapacak. Bu kapsamda Kara, Deniz ve Hava Komutanlıklarına 4065 uzman erbaş alımı yapılacak. İşte 6 Aralık'a kadar sürecek askeri personel alımı başvuruları için tüm merak edilenler...