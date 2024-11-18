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SON DAKİKA: MSB personel alımı yapacak! Başvurular başladı: 4065 adet uzman erbaş alımı yapılacak

Son dakika haberi: MSB personel alımı yapacağını duyurdu. Teknik sınıflardaki ihtiyacı gidermek üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1661, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 494 ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2450 olmak üzere toplamda 4065 uzman erbaş alımı yapılacak. Askeri personel alımı için başvurular bugün başlamış olup 6 Aralık tarihine kadar sürecek. Peki hangi sınıflar için personel alımı yapacak? Hangi sınıflar için uzman erbaş alımı yapılacak? İşte başvuru sürecine dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 18.11.2024 18:48 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 18:48
SON DAKİKA: MSB personel alımı yapacak! Başvurular başladı: 4065 adet uzman erbaş alımı yapılacak

Son dakika haberleri: Teknik sınıflardaki ihtiyacı gidermek üzere MSB personel alımı yapacak. Bu kapsamda Kara, Deniz ve Hava Komutanlıklarına 4065 uzman erbaş alımı yapılacak. İşte 6 Aralık'a kadar sürecek askeri personel alımı başvuruları için tüm merak edilenler...

SON DAKİKA: MSB personel alımı yapacak! Başvurular başladı: 4065 adet uzman erbaş alımı yapılacak

MSB PERSONEL ALIMI BAŞLADI: 4065 UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPILACAK

Milli Savunma Bakanlığı teknik sınıflardaki ihtiyacı gidermek üzere; Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1661, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 494 ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2450 olmak üzere toplamda 4065 uzman erbaş alımı yapılacak.

SON DAKİKA: MSB personel alımı yapacak! Başvurular başladı: 4065 adet uzman erbaş alımı yapılacak

ASKERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI 6 ARALIK'TA SONA ERECEK

18 Kasım 2024 tarihinde başlayan askeri personel alımı başvuruları 6 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Peki hangi sınıflar için uzman erbaş alımı yapılacak? İşte listesi:

SON DAKİKA: MSB personel alımı yapacak! Başvurular başladı: 4065 adet uzman erbaş alımı yapılacak

HANGİ SINIFLAR İÇİN UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPILACAK?

KARA KUVVETLERİ

BAKIM

162 (Elektrik-Elektronik branşında) Elektrooptik Tamircisi
32 (Uçak Elektronik Sistemleri branşında) Elektrooptik Tamircisi
167 İş Makinesi Tamircisi
48 K/M Top/Obüs Tamircisi
35 Kullanıcı Bakım Tamircisi
51 Kurtarıcı Araç Operatörü
310 Madeni Gövde Tamircisi
25 (Uçak Gövde Bakım ve Onarım alanında) Madeni Gövde Tamircisi
80 Sahra Hizmet Malzemeleri Tamircisi
151 Silah Tamircisi
185 Tekerlekli Araç Tamircisi
118 Zırhlı Araç Tamircisi
155 Tank Tamircisi

SON DAKİKA: MSB personel alımı yapacak! Başvurular başladı: 4065 adet uzman erbaş alımı yapılacak

İSTİHKAM

38 Sıhhi Tesisat
44 İnşaat
60 İnşaat Elektrik

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