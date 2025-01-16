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SON DAKİKA... Müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan liseli her şeyi itiraf etti: Çekiçle bayıltıp parçalara ayıracaktım!
SON DAKİKA... Müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan liseli her şeyi itiraf etti: Çekiçle bayıltıp parçalara ayıracaktım!
SON DAKİKA... İstanbul Büyükçekmece'de 16 yaşındaki B.Y.E., müdür yardımcısını boğazından bıçakladı. Gözaltına alınan B.Y.E.'nin ifadesinde kan donduran detaylar ortaya çıktı: Asıl hedefi başkaymış!
Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 13:30