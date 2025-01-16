SON DAKİKA... Müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan liseli her şeyi itiraf etti: Çekiçle bayıltıp parçalara ayıracaktım!

Olaydan sonra polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan B.Y.E.'nin asıl hedefinin aynı okuldaki bir kız öğrenci olduğu ortaya çıktı. Şüpheli polise verdiği ifadesinde bir gün önce takıntılı olduğu kız öğrenciye "Yarın gel elim boş dönmeyeyim. Beğeneceğin bir şey aldım. Biraz orta büyük arası, çantamın kitap kısmında saklayacağım. Bir yer var, başım ağrımasın diye seni oraya çağırıp vereceğim" diye mesaj atarak buluşmaya çağırdığını söyledi.