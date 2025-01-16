Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan liseli her şeyi itiraf etti: Çekiçle bayıltıp parçalara ayıracaktım!

SON DAKİKA... Müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan liseli her şeyi itiraf etti: Çekiçle bayıltıp parçalara ayıracaktım!

SON DAKİKA... İstanbul Büyükçekmece'de 16 yaşındaki B.Y.E., müdür yardımcısını boğazından bıçakladı. Gözaltına alınan B.Y.E.'nin ifadesinde kan donduran detaylar ortaya çıktı: Asıl hedefi başkaymış!

DHA
Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:50 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 13:30
SON DAKİKA... Müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan liseli her şeyi itiraf etti: Çekiçle bayıltıp parçalara ayıracaktım!

Kan donduran olay, dün Büyükçekmece Kumburgaz'daki bir lisede meydana geldi. 10. sınıf öğrencisi B.Y.E., çantasında bıçak, bant ve çekiçle okula gitti.

SON DAKİKA... Müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan liseli her şeyi itiraf etti: Çekiçle bayıltıp parçalara ayıracaktım!

B.Y.E., okul müdürünün odasına girerek devamsızlıklarının silinmesini istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine çantasındaki bıçağı çıkararak okul müdür yardımcısı Ş.Ç.'yi boğazından bıçaklayıp okuldan kaçtı.

SON DAKİKA... Müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan liseli her şeyi itiraf etti: Çekiçle bayıltıp parçalara ayıracaktım!

Olaydan sonra polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan B.Y.E.'nin asıl hedefinin aynı okuldaki bir kız öğrenci olduğu ortaya çıktı. Şüpheli polise verdiği ifadesinde bir gün önce takıntılı olduğu kız öğrenciye "Yarın gel elim boş dönmeyeyim. Beğeneceğin bir şey aldım. Biraz orta büyük arası, çantamın kitap kısmında saklayacağım. Bir yer var, başım ağrımasın diye seni oraya çağırıp vereceğim" diye mesaj atarak buluşmaya çağırdığını söyledi.

SON DAKİKA... Müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan liseli her şeyi itiraf etti: Çekiçle bayıltıp parçalara ayıracaktım!

Mesajdan sonra kız öğrenci korktu ve ertesi gün okula gitmedi. B.Y.E. ise okula çantasında bıçak, çekiç ve bantla gitti. Hedefindeki kızı okulda bulamayan B.Y.E. bu sefer okul müdür yardımcısının odasına girip devamsızlıklarını konuşmak istedi.

SON DAKİKA... Müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan liseli her şeyi itiraf etti: Çekiçle bayıltıp parçalara ayıracaktım!

Ancak B.Y.E. sürekli çantasını da kontrol edince öğretmenin dikkatini çekti. Ş.Ç., öğrencisine 'Çantanda bir şey mi var' diye sorunca B.Y.E. çantasındaki bıçağı çıkarıp öğretmenin boğazına soktu.

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