Video Yaşam Öğretmenini bıçaklayan gençten kan donduran ifade! "Aslında öğretmeni değil, o kızı parçalara ayıracaktım!" | Video
Öğretmenini bıçaklayan gençten kan donduran ifade!

Öğretmenini bıçaklayan gençten kan donduran ifade! "Aslında öğretmeni değil, o kızı parçalara ayıracaktım!" | Video

16.01.2025 | 14:53

İstanbul Büyükçekmece’de kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakla yaralayan 16 yaşındaki öğrencinin bir gün önce takıntı haline getirdiği kız öğrenciye attığı mesajlar ortaya çıktı. Mesajlarda B.Y.E.’nin kız öğrenciye, "yarın gel, beğeneceğin bir şey aldım. Çantama saklayacağım. Bir yer var başım ağrımasın diye orada vereceğim ikisini de” dediği görüldü. E.'nin ayrıca ifadesinde kızı parçalara ayıracaktım dediği de öne sürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir meslek lisesinde yaşanmıştı. 16 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen öğrenci B.Y.E. okulun kadın müdür yardımcısının masasında oturduğu esnada boğazına bıçak saplamaya çalışıp yaraladıktan sonra kaçmıştı. B.Y.E.'nin tutuklandığı ve emniyette verdiği ifadesinde ise bir gün önce takıntı haline getirdiği kısa mesaj attığı hedefinin o olduğu öğrenildi. E. emniyetteki ifadesinde ise kan donduran şeyler söyledi. E., " O kız gelseydi yangın merdivenlerine götürecektim. Çığlık atsa da kimse duymazdı çekiçle bayıltıp, bıçakla parçalara ayıracaktım" ifadelerini kullandı.

KIZ ÖĞRENCİYE ATTIĞI MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI
B.Y.E.'nin takıntı haline getirdiği kız öğrenciye attığı mesajlar ortaya çıktı. Tüyler ürperten mesajda "Yaptıklarımın karşılığında özür niyetiyle 2 hediyem olacak. Toplam 2 bin 675 lira tuttu. İlerde beni çok göremeyeceksin akıl hastanesine yatırılacağım. Yarın gel, beğeneceğin bir şey aldım. Çantama saklayacağım. Bir yer var başım ağrımasın diye orada vereceğim ikisini de. Ne olur ne olmaz diye okulun yangın merdivenlerini seçtim" dediği görüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Elazığ’da feci kaza: Motokurye otomobilin altına girdi | Video 02:07
Elazığ’da feci kaza: Motokurye otomobilin altına girdi | Video 16.01.2025 | 15:37
İstanbul’da 3 günde 30 kişiyi öldüren sahte içkilerin satış anları kamerada | Video 00:52
İstanbul'da 3 günde 30 kişiyi öldüren sahte içkilerin satış anları kamerada | Video 16.01.2025 | 15:00
Damat katliamında ölen 5 kişi yan yana toprağa verildi | Video 01:33
Damat katliamında ölen 5 kişi yan yana toprağa verildi | Video 16.01.2025 | 14:58
Öğretmenini bıçaklayan gençten kan donduran ifade! Aslında öğretmeni değil, o kızı parçalara ayıracaktım! | Video 01:39
Öğretmenini bıçaklayan gençten kan donduran ifade! "Aslında öğretmeni değil, o kızı parçalara ayıracaktım!" | Video 16.01.2025 | 14:53
Çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani babaya 6,5 yıl hapis talebi 02:05
Çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani babaya 6,5 yıl hapis talebi 16.01.2025 | 14:53
İstanbul’da sahte alkol can almaya devam ediyor | Video 02:11
İstanbul'da sahte alkol can almaya devam ediyor | Video 16.01.2025 | 14:52
Para dolu cüzdan bulan ilkokul öğrencisinden takdir toplayan davranış | Video 05:15
Para dolu cüzdan bulan ilkokul öğrencisinden takdir toplayan davranış | Video 16.01.2025 | 14:52
Transpaletin altında kalan öğrenci ölümden döndü | Video 02:25
Transpaletin altında kalan öğrenci ölümden döndü | Video 16.01.2025 | 14:52
Ankara’da fenomen olmaya çalışan kişiler apartman paspasını kundakladı | Video 01:37
Ankara’da fenomen olmaya çalışan kişiler apartman paspasını kundakladı | Video 16.01.2025 | 14:32
Çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani babaya 6,5 yıl hapis talebi | Video 02:05
Çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani babaya 6,5 yıl hapis talebi | Video 16.01.2025 | 14:05
Çaldığı bisikleti uyuşturucu karşılığında takas eden şüpheli tutuklandı | Video 00:40
Çaldığı bisikleti uyuşturucu karşılığında takas eden şüpheli tutuklandı | Video 16.01.2025 | 13:13
Adıyaman otobüsünde yolculara kek yerine çiğ köfte verildi | Video 00:52
Adıyaman otobüsünde yolculara kek yerine çiğ köfte verildi | Video 16.01.2025 | 12:14
Giresun’daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:28
Giresun'daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.01.2025 | 12:13
Taksi şoförü, aracını çizdikleri gerekçesiyle Kazak sporculara saldırdı | Video 05:52
Taksi şoförü, aracını çizdikleri gerekçesiyle Kazak sporculara saldırdı | Video 16.01.2025 | 12:11
Denizli’de kan donduran olay! 7 aylıkken doğan bebeği gizlice gömdüler | Video 03:53
Denizli'de kan donduran olay! 7 aylıkken doğan bebeği gizlice gömdüler | Video 16.01.2025 | 12:10
Eskişehir şehir çöplüğünde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu | Video 01:02
Eskişehir şehir çöplüğünde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu | Video 16.01.2025 | 12:10
Kavşakta drift atan sürücülere 96 bin 702 lira ceza | Video 00:25
Kavşakta drift atan sürücülere 96 bin 702 lira ceza | Video 16.01.2025 | 11:01
Haliç Metro Köprüsü’nden düştü, deniz polisi böyle kurtardı | Video 02:31
Haliç Metro Köprüsü’nden düştü, deniz polisi böyle kurtardı | Video 16.01.2025 | 10:52
Erzincan Özel Harekat polisinden nefes kesen tatbikat | Video 02:12
Erzincan Özel Harekat polisinden nefes kesen tatbikat | Video 16.01.2025 | 10:50
Hırsızlık için girdiği balıkçıda çalışan ile göz göz geldi, ’tuvaletim var’ dedi | Video 02:31
Hırsızlık için girdiği balıkçıda çalışan ile göz göz geldi, 'tuvaletim var' dedi | Video 16.01.2025 | 10:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA