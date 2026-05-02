SON DAKİKA… Müge Anlı gündeme getirmişti! Arazide bulunan kafatası Mehmet Çetin’e ait çıktı: Kan donduran cinayette yasak aşk iddiası!

SON DAKİKA… Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Mehmet Çetin dosyasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Isparta'da yol kenarındaki bir battaniyede bulunan kafatasının 11 yıldır aranan Mehmet Çetin'e ait olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri vücudun diğer parçalarını bulmak için çalışma başlatırken, kan donduran cinayette yasak aşk şüphesi de arttı. Mehmet Çetin'in eski eşi Derya Kor ile çocukluk arkadaşı Bayram Akçay'ın tam 63 gizemli telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı! İşte korkunç cinayette çarpıcı detaylar…

Giriş Tarihi: 02.05.2026 12:01 Güncelleme Tarihi: 02.05.2026 12:34
SON DAKİKA… Isparta'da yaşayan 32 yaşındaki Mehmet Çetin 17 Ekim 2015 yılında esrarengiz şekilde kayıplara karıştı.

Ailesi, Mehmet Çetin'i bulmak için atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuru yaptı. O dönemki yayınlara katılan Mehmet Çetin'in çocukluk arkadaşı ile eşinin şüpheli tavırları kafaları karıştırdı.

"OĞLUNUZU ARAMAYIN CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ"

Mehmet Çetin'in çocukluk arkadaşı Bayram Akçay'ın kayıp adamın ailesine "Oğlunuzu aramayın, cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu ve Antalya'ya yerleşti" dediği ortaya çıktı. Tüm arama çalışmalarına rağmen Mehmet Çetin'e ulaşılamazken olayla ilgili geçtiğimiz mart ayında yeni bir gelişme yaşandı.

11 YILDIR ARANIYORDU… BOŞ ARAZİDE KAFATASI BULUNDU

Burdur'da boş bir arazide yürüyüş yapan vatandaşın bulduğu battaniyeden kafatası çıktı! Ekipler tarafından incelemeye alınan kafatasının Isparta'da 11 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'e ait olduğu anlaşıldı. Kafatasından alınan DNA örneği, ailesinden alınan örneklerle eşleştirilerek kimlik tespiti yapıldı.

TEK ŞÜPHELİ: ESKİ EŞ VE ÇOCUKLUK ARKADAŞI!

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Isparta ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde operasyon yapıldı.

Operasyonlarda Mehmet Çetin'in eski eşi Derya Kor, arkadaşı Bayram Akçay ile Bekir B. gözaltına alındı. Ayrıca hükümlü T.G. ve M.K. isimli şahısların da bulundukları cezaevlerinden dosya kapsamına dahil edildiği vurgulandı.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ile cep telefonlarına el konulurken Bayram Akçay "kasten adam öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olaydan yaklaşık bir hafta sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Derya K.'nın da aynı suçlamayla yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildiği vurgulandı.

POLİS KAYIP VÜCUT PARÇALARINI ARIYOR

Polis ekipleri Mehmet Çetin'e ait şu ana kadar yalnızca kafatasına ulaşıldığını belirterek, vücudun diğer bölümlerinin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Olayla ilgili oluşturulan özel ekibin, soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü vurgulandı.

ESKİ EŞ VE ARKADAŞI ARASINDA TELEFON TRAFİĞİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da işlenen dosyada Derya Kor ile Bayram Akçay'ın telefon kayıtları gündeme gelmişti. İkilinin 63 kez telefon görüşmesi yapması 'yasak aşk' iddialarını alevlendirdi.

Öte yandan Mehmet Çetin'in yakın çevresine "Eşime sarkıntılık eden bir arkadaş var. Bayramla onunla hesaplaşacağım" dediği öğrenildi.

Derya Kor'un Çetin'in kaybolduğu gün talihsiz adamın mesajlarına yanıt vermediği ancak Bayram Akçay ile sık sık görüştüğü tespit edildi.

