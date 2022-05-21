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Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Kuaför Savaş Aydoğan olayında yeni gelişme...
Son dakika haberi: Müge Anlı'da kayıp kuaför Savaş Aydoğan olayı gündeme alındı. Genç adama ulaşılamadı. Sakarya'da kuaför Savaş Aydoğan (42) ile 12 gün sonra arkadaşı Cem Tuna'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Aydoğan'ın sevgilisi Merve E. (25) adli kontrolle serbest kaldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 21.05.2022 12:26
Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 12:27