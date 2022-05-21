Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Kuaför Savaş Aydoğan olayında yeni gelişme...

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Kuaför Savaş Aydoğan olayında yeni gelişme...

Son dakika haberi: Müge Anlı'da kayıp kuaför Savaş Aydoğan olayı gündeme alındı. Genç adama ulaşılamadı. Sakarya'da kuaför Savaş Aydoğan (42) ile 12 gün sonra arkadaşı Cem Tuna'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Aydoğan'ın sevgilisi Merve E. (25) adli kontrolle serbest kaldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 21.05.2022 12:26 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 12:27
Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Kuaför Savaş Aydoğan olayında yeni gelişme...

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Kuaför Savaş Aydoğan olayında yeni gelişme...

SON DAKİKA: MÜGE ANLI'DA GÜNDEME GELMİŞTİ! KUAFÖR SAVAŞ AYDOĞAN OLAYINDA YENİ GELİŞME...

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Kuaför Savaş Aydoğan olayında yeni gelişme...

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Kuaför Savaş Aydoğan olayında yeni gelişme...

Kocaali ilçesinde yaşayan kuaför Savaş Aydoğan, 25 Nisan'da kayboldu. Ev sahibi Cemal Tuna, Aydoğan'a ulaşamayınca, onun kız arkadaşı Merve E. ve oğlu Cem Tuna'ya durumu sordu.

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Kuaför Savaş Aydoğan olayında yeni gelişme...

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Kuaför Savaş Aydoğan olayında yeni gelişme...

Merve E., Aydoğan'ın Sivas'a babasından kalma eski evi onarmaya gittiğini, aracını da Sakarya'da bıraktığını söyledi. Bunun üzerine emekli polis Cemal Tuna, Merve E. ve oğlundan Aydoğan'ın ailesinin telefon numarasını istedi, ancak ikisi de vermek istemedi.

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Kuaför Savaş Aydoğan olayında yeni gelişme...

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Kuaför Savaş Aydoğan olayında yeni gelişme...

Yaşanan tartışmanın ardından Cemal Tuna'nın oğlu Cem, Savaş Aydoğan'ın ailesine durumu bildirdi. Aydoğan'ın annesi, Merve E. ve Cem Tuna polis merkezine giderek ifade verdi.

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Kuaför Savaş Aydoğan olayında yeni gelişme...

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Kuaför Savaş Aydoğan olayında yeni gelişme...

Cem Tuna da ifade verdikten sonra, 7 Mayıs günü kayboldu. Cemal Tuna, oğlu için kayıp başvurusunda bulundu.

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