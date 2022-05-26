Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da kayıp kuaför Savaş Aydoğan bilmecesi! Yürek burkan mesaj...

Son dakika: Müge Anlı'da kayıp kuaför Savaş Aydoğan bilmecesi! Yürek burkan mesaj...

Son dakika haberi: Müge Anlı'da kayıp kuaför Savaş Aydoğan, gündeme alındı. Genç adam her yerde aranıyor! Kayıp kuaför bilmecesi sürüyor... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 26.05.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 11:45
Son dakika: Müge Anlı’da kayıp kuaför Savaş Aydoğan bilmecesi! Yürek burkan mesaj...

SON DAKİKA: MÜGE ANLI'DA KAYIP KUAFÖR SAVAŞ AYDOĞAN BİLMECESİ! YÜREK BURKAN MESAJ...

Kocaali ilçesinde yaşayan kuaför Savaş Aydoğan, 25 Nisan'da kayboldu. Ev sahibi Cemal Tuna, Aydoğan'a ulaşamayınca, onun kız arkadaşı Merve E. ve oğlu Cem Tuna'ya durumu sordu.

Son dakika: Müge Anlı’da kayıp kuaför Savaş Aydoğan bilmecesi! Yürek burkan mesaj...

Merve E., Aydoğan'ın Sivas'a babasından kalma eski evi onarmaya gittiğini, aracını da Sakarya'da bıraktığını söyledi.

Son dakika: Müge Anlı’da kayıp kuaför Savaş Aydoğan bilmecesi! Yürek burkan mesaj...

Bunun üzerine emekli polis Cemal Tuna, Merve E. ve oğlundan Aydoğan'ın ailesinin telefon numarasını istedi, ancak ikisi de vermek istemedi.

Son dakika: Müge Anlı’da kayıp kuaför Savaş Aydoğan bilmecesi! Yürek burkan mesaj...

Yaşanan tartışmanın ardından Cemal Tuna'nın oğlu Cem, Savaş Aydoğan'ın ailesine durumu bildirdi.

Son dakika: Müge Anlı’da kayıp kuaför Savaş Aydoğan bilmecesi! Yürek burkan mesaj...

Aydoğan'ın annesi, Merve E. ve Cem Tuna polis merkezine giderek ifade verdi.

SON DAKİKA SON DAKİKA