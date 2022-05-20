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Son dakika: Müge Anlı'da kayıp kuaför Savaş Aydoğan bilmecesi! Sevgilisi gözaltına alındı
Son dakika haberi: Müge Anlı'da kayıp kuaför Savaş Aydoğan konusu ele alındı. Genç adama ulaşılamadı. Sakarya'da kuaför Savaş Aydoğan (42), sırra kadem bastı. Olayla ilgili ifadesi alınan arkadaşı Cem Tuna da 12 gün sonra ortadan kayboldu. İki arkadaşı bulmak için arama çalışması başlatan polis, Aydoğan'ın sevgilisi Merve E.'yi (25) gözaltına aldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 20.05.2022 16:09
Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 16:24