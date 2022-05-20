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Son dakika: Müge Anlı'da kayıp kuaför Savaş Aydoğan bilmecesi! Sevgilisi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Müge Anlı'da kayıp kuaför Savaş Aydoğan konusu ele alındı. Genç adama ulaşılamadı. Sakarya'da kuaför Savaş Aydoğan (42), sırra kadem bastı. Olayla ilgili ifadesi alınan arkadaşı Cem Tuna da 12 gün sonra ortadan kayboldu. İki arkadaşı bulmak için arama çalışması başlatan polis, Aydoğan'ın sevgilisi Merve E.'yi (25) gözaltına aldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 20.05.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 16:24
Son dakika: Müge Anlı’da kayıp kuaför Savaş Aydoğan bilmecesi! Sevgilisi gözaltına alındı

Son dakika: Müge Anlı'da kayıp kuaför Savaş Aydoğan bilmecesi! Sevgilisi gözaltına alındı

SON DAKİKA: MÜGE ANLI'DA KAYIP KUAFÖR SAVAŞ AYDOĞAN BİLMECESİ! SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaali ilçesinde yaşayan kuaför Savaş Aydoğan, 25 Nisan'da kayboldu. Ev sahibi Cemal Tuna, Aydoğan'a ulaşamayınca, onun kız arkadaşı Merve E. ve oğlu Cem Tuna'ya durumu sordu.

Son dakika: Müge Anlı’da kayıp kuaför Savaş Aydoğan bilmecesi! Sevgilisi gözaltına alındı

Son dakika: Müge Anlı'da kayıp kuaför Savaş Aydoğan bilmecesi! Sevgilisi gözaltına alındı

Merve E., Aydoğan'ın Sivas'a babasından kalma eski evi onarmaya gittiğini, aracını da Sakarya'da bıraktığını söyledi. Bunun üzerine emekli polis Cemal Tuna, Merve E. ve oğlundan Aydoğan'ın ailesinin telefon numarasını istedi, ancak ikisi de vermek istemedi.

Son dakika: Müge Anlı’da kayıp kuaför Savaş Aydoğan bilmecesi! Sevgilisi gözaltına alındı

Son dakika: Müge Anlı'da kayıp kuaför Savaş Aydoğan bilmecesi! Sevgilisi gözaltına alındı

Yaşanan tartışmanın ardından Cemal Tuna'nın oğlu Cem, Savaş Aydoğan'ın ailesine durumu bildirdi.

Son dakika: Müge Anlı’da kayıp kuaför Savaş Aydoğan bilmecesi! Sevgilisi gözaltına alındı

Son dakika: Müge Anlı'da kayıp kuaför Savaş Aydoğan bilmecesi! Sevgilisi gözaltına alındı

Aydoğan'ın annesi, Merve E. ve Cem Tuna polis merkezine giderek ifade verdi. Cem Tuna da ifade verdikten sonra 7 Mayıs günü kayboldu. Cemal Tuna, oğlu için kayıp başvurusunda bulundu.

Son dakika: Müge Anlı’da kayıp kuaför Savaş Aydoğan bilmecesi! Sevgilisi gözaltına alındı

Son dakika: Müge Anlı'da kayıp kuaför Savaş Aydoğan bilmecesi! Sevgilisi gözaltına alındı

AYDOĞAN'I TERMİNALE BIRAKTIĞINI SÖYLEMİŞ

Cemal Tuna, Savaş Aydoğan'ın, 25 Nisan'da köyde evi olan oğlu Cem'in yanına gittikten sonra kaybolduğunu söyledi. Cemal Tuna, oğlunun, Aydoğan ve Merve E.'nin işlettikleri kafeye ortak olduklarını, oğlunun kendisine Aydoğan'ın uyuşturucu kullandığını söylediğini belirtti.

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