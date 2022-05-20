Son dakika: Müge Anlı’da kayıp kuaför Savaş Aydoğan bilmecesi! Sevgilisi gözaltına alındı

Merve E., Aydoğan'ın Sivas'a babasından kalma eski evi onarmaya gittiğini, aracını da Sakarya'da bıraktığını söyledi. Bunun üzerine emekli polis Cemal Tuna, Merve E. ve oğlundan Aydoğan'ın ailesinin telefon numarasını istedi, ancak ikisi de vermek istemedi.