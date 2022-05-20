Video Yaşam Müge Anlı'da aranan Savaş Aydoğan'ın sevgilisi Merve gözaltında! Adliyeye sevki bekleniyor | Video
Müge Anlı'da aranan Savaş Aydoğan'ın sevgilisi Merve gözaltında! Adliyeye sevki bekleniyor | Video

Müge Anlı'da aranan Savaş Aydoğan'ın sevgilisi Merve gözaltında! Adliyeye sevki bekleniyor | Video

20.05.2022 | 16:13

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Müge Anlı'da kayıp kuaför Savaş Aydoğan konusu ele alındı. Genç adama ulaşılamadı. Polis, Aydoğan'ın sevgilisi Merve E.'yi (25) gözaltına aldı.

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