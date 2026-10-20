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SON DAKİKA… Muğla Milas Belediyesi’ne operasyon! Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz gözaltında: 2,5 milyar liralık sahte ihale detayı ortaya çıktı!
SON DAKİKA… Muğla Milas Belediyesi’ne operasyon! Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz gözaltında: 2,5 milyar liralık sahte ihale detayı ortaya çıktı!
SON DAKİKA… Muğla'nın Milas Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında 13 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı. Aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, 2,5 milyar lirayı aşan sahte ihale evraklarıyla iş deneyim belgeleri düzenlendiği ortaya çıktı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 20.10.2026 09:22
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 09:57