SON DAKİKA… Muğla Milas Belediyesi’ne operasyon! Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz gözaltında: 2,5 milyar liralık sahte ihale detayı ortaya çıktı!

SAHTE BELGELERDE 2 MİLYAR 579 MİLYON LİRALIK İHALE BEDELİ

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, gerçekte yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlere ilişkin ihale bedellerinin toplamı 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olarak belirlendi.

Kamu İhale Kurumundan alınan bilgi ve belgelerde, sahte evraklarla elde edilen iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirketin kamu ihaleleri dahil 25 ihaleye katıldığı tespit edildi. Söz konusu ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olduğu, şirketlerin bu belgelerle doğrudan veya dolaylı olarak 342 milyon 880 bin lira sermaye artırımına gittiği bildirildi.