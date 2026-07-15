SON DAKİKA… Muğla Milas’taki orman yangını 2. gününde! Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor: Bin 120 kişi tahliye edildi…

SON DAKİKA… Muğla'nın Milas İlçesi'ndeki Bozbük ve Gürçamlar mahallelerinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevlere 12 helikopter, 8 uçak ile havadan, 11 dozer, 3 ekskavatör, 4 treyler, 62 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 29 su tankeri ile hem havadan hem de karadan müdahale başladı. Yangınla mücadele 2. Gününe girerken Muğla Valisi İdris Akbıyık 350 otel, 770 tatil sitesinden toplam 1120 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı. İşte detaylar…