SON DAKİKA… Muğla Milas’taki orman yangını 2. gününde! Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor: Bin 120 kişi tahliye edildi…

Tabii hava sıcaklıkları arttı, nem oranları yüzde 30'ların altına düştü. Önümüzdeki günlerde 18'ine kadar daha da düşecek. Yangın haberi alınır alınmaz Orman Bölge Müdürlüğümüz başta olmak üzere AFAD birimlerimiz, jandarma, emniyet, yine termik santrallerimiz, STK'larımız, tüm kamu kurum kuruluşları, büyükşehir itfaiyemiz, Yatağan, Milas belediyeleri, hatta Didim tarafından da destekler geldi. Bir seferberlik ruhuyla yeşil vatanımızı korumak için vatandaşlarımızla beraber büyük bir mücadele veriyoruz. Gündüz hava aydınlıkken 12 helikopter, 8 uçak havadan müdahale etti.