Son dakika: Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? 22 Ekim 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Muğla'da sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin merkez üssü ve şiddeti hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle paylaşıldı. Peki, Muğla'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte 22 Ekim 2025 son depremler listesi…
Giriş Tarihi: 22.10.2025 07:35