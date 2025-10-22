Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? 22 Ekim 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Muğla'da sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin merkez üssü ve şiddeti hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle paylaşıldı. Peki, Muğla'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte 22 Ekim 2025 son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 22.10.2025 07:35
Ege Bölgesi bu sabah yeni bir depremle sallandı. Muğla ve çevre illerde hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar AFAD ve Kandilli'nin verilerini araştırmaya başladı. Peki, 22 Ekim 2025 tarihinde Muğla'da meydana gelen depremin büyüklüğü kaç, merkez üssü neresi? İşte son dakika deprem bilgileri…

SON DAKİKA: MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında saat 05.45'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 34.46 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Depremin merkez üssünün Ortaca'ya 20.10 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

AFAD DUYURDU!

Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz - [20.10 km] Ortaca (Muğla)
Tarih:2025-10-22
Saat:05:45:24 TSİ
Enlem:36.61306 N
Boylam:28.51778 E
Derinlik:34.46 km

22 EKİM 2025 KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

