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Son dakika: Mühendis Bülent Ateş siyanürlü kahve içerek canını kıydı! Arkadaşı anlattı: Son zamanlarda...

Son dakika haberi: Adana'da jeofizik mühendisi Bülent Ateş siyanürlü kahve içerek canına kıydı. AFAD ekipleri, nükleer ve kimyasal koruyucu kıyafet giyerek iş yerine girip, ölçüm yaptı. Ateş'in yakın arkadaşı anlattı: Son zamanlarda... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 27.05.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 12:14
Son dakika: Mühendis Bülent Ateş siyanürlü kahve içerek canını kıydı! Arkadaşı anlattı: Son zamanlarda...

SON DAKİKA: MÜHENDİS BÜLENT ATEŞ SİYANÜRLÜ KAHVE İÇEREK CANINI KIYDI! ARKADAŞI ANLATTI: SON ZAMANLARDA

Son dakika: Mühendis Bülent Ateş siyanürlü kahve içerek canını kıydı! Arkadaşı anlattı: Son zamanlarda...

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ziyapaşa Bulvarında bir apartmanın birinci katında iş yeri bulunan jeofizik mühendisi Bülent Ateş (34) dün sabah saatlerinde iş yerine geldi.

Son dakika: Mühendis Bülent Ateş siyanürlü kahve içerek canını kıydı! Arkadaşı anlattı: Son zamanlarda...

Bir süre sonra ise akrabalarına intihar edeceğine yönelik mesaj attı. Bunun üzerine akrabaları Ateş'in iş yerine geldiklerinde onu baygın halde bulunca hemen ambulans çağırdı.

Son dakika: Mühendis Bülent Ateş siyanürlü kahve içerek canını kıydı! Arkadaşı anlattı: Son zamanlarda...

Mühendis, çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son dakika: Mühendis Bülent Ateş siyanürlü kahve içerek canını kıydı! Arkadaşı anlattı: Son zamanlarda...

Ateş'in siyanür içerek intihar ettiği öne sürüldü. Bu iddia üzerine polis olay yerine AFAD ekiplerini de çağırdı.

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