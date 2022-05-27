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Son dakika: Mühendis Bülent Ateş siyanürlü kahve içerek canını kıydı! Arkadaşı anlattı: Son zamanlarda...
Son dakika: Mühendis Bülent Ateş siyanürlü kahve içerek canını kıydı! Arkadaşı anlattı: Son zamanlarda...
Son dakika haberi: Adana'da jeofizik mühendisi Bülent Ateş siyanürlü kahve içerek canına kıydı. AFAD ekipleri, nükleer ve kimyasal koruyucu kıyafet giyerek iş yerine girip, ölçüm yaptı. Ateş'in yakın arkadaşı anlattı: Son zamanlarda... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 27.05.2022 11:19
Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 12:14