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SON DAKİKA! Muhittin Böcek dosyasında flaş gelişme! 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı! 'İşe girerim diye gittim, tacize uğradım'
SON DAKİKA! Muhittin Böcek dosyasında flaş gelişme! 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı! "İşe girerim diye gittim, tacize uğradım"
"İşe girerim diye gittim, fiziksel tacize uğradım..." Antalya'daki fuhuş soruşturmasında Muhittin Böcek dosyasına giren yeni mağdur ifadeleri olayın vehametini gözler önüne serdi. Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'in kilit isim olduğu iddia edilen skandalda, belediye imkanlarının nasıl bir istismar ağına dönüştürüldüğü araştırılıyor. İşte skandalın detayları...
Giriş Tarihi: 06.09.2026 14:58
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 15:04