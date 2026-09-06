SON DAKİKA! Muhittin Böcek dosyasında flaş gelişme! 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı! "İşe girerim diye gittim, tacize uğradım"

İKİNCİ MAĞDUR: "İKİ KEZ EVE GÖTÜRÜLDÜM, FİZİKSEL TACİZE UĞRADIM"

Yaklaşık 4 yıl önceki olayları anlatan ikinci mağdur ise Tuğçe Güney'le tanıştığı gün telefon numarasını verdiğini ve Güney'in direkt "Sana belediyede iş ayarlayayım mı?" diyerek süreci başlattığını söyledi. İlki bir asistanın da bulunduğu akşam yemeği, ikincisi ise bir hafta sonra sadece Böcek'in evde olduğu ve alkol aldığı bir saatte olmak üzere iki kez adrese götürüldüğünü belirten kadın, her iki görüşmede de rızası dışında fiziksel temasa maruz kaldığını aktardı.