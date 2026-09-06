Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Muhittin Böcek dosyasında flaş gelişme! 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı! 'İşe girerim diye gittim, tacize uğradım'

SON DAKİKA! Muhittin Böcek dosyasında flaş gelişme! 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı! "İşe girerim diye gittim, tacize uğradım"

"İşe girerim diye gittim, fiziksel tacize uğradım..." Antalya'daki fuhuş soruşturmasında Muhittin Böcek dosyasına giren yeni mağdur ifadeleri olayın vehametini gözler önüne serdi. Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'in kilit isim olduğu iddia edilen skandalda, belediye imkanlarının nasıl bir istismar ağına dönüştürüldüğü araştırılıyor. İşte skandalın detayları...

Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 06.09.2026 14:58 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 15:04
SON DAKİKA! Muhittin Böcek dosyasında flaş gelişme! 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı! İşe girerim diye gittim, tacize uğradım

Fuhuş soruşturmasında tutuklu eski Belediye Başkanı Muhittin Böcek dosyasında mağdur sayısı 5'e yükselirken; yeni ifadelerde mağdur kadınların tutuklu Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney tarafından belediyede iş ve maddi yardım vaadiyle Böcek'in evine götürüldüğü söyledi.

SON DAKİKA! Muhittin Böcek dosyasında flaş gelişme! 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı! İşe girerim diye gittim, tacize uğradım

İlk mağdurun "Aklını kullan denilerek odaya yönlendirildim, ayrılırken 2 bin TL aldım", ikinci mağdurun ise "İşe girerim diye gittiğim evde iki kez fiziksel tacize uğradım" anlatımlarının yanı sıra daha önce de 17 yaşındaki bir kız çocuğu ile kardeşinin de dans ve para karşılığı istismar ağına dahil edildiği iddiaları dosyaya girmişti.

SON DAKİKA! Muhittin Böcek dosyasında flaş gelişme! 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı! İşe girerim diye gittim, tacize uğradım

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ilişkin 2 yeni mağdur ifadesi daha ortaya çıktı. Daha önceki 3 mağdur anlatımının ardından yeni ifadelerle birlikte dosyada kamuoyuna yansıyan mağdur sayısı 5'e yükseldi.

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SON DAKİKA! Muhittin Böcek dosyasında flaş gelişme! 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı! İşe girerim diye gittim, tacize uğradım

TUĞÇE GÜNEY

Yeni ifadelerde her iki kadın da belediyede işe alınma vaadiyle Muhittin Böcek'in Konyaaltı'ndaki evine götürüldüklerini öne sürdü. İfadelerin merkezinde yer alan tutuklu eski Antalya Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'in, kadınları belediyede iş vaadiyle ikna ederek Böcek ile buluşturan kilit isim olduğu iddia edildi.

SON DAKİKA! Muhittin Böcek dosyasında flaş gelişme! 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı! İşe girerim diye gittim, tacize uğradım

İLK MAĞDUR: "AKLINI KULLAN DİYEREK ODAYA GERİ YÖNLENDİRDİ"

2024 yılında yaşanan olayda ilk mağdur, Tuğçe Güney'in kendisine "Muhittin Böcek belediye başkanı, onunla birlikte olursan sana belediyede iş verir, sana ve ailene maddi olarak yardımcı olur" teklifinde bulunduğunu belirtti.

SON DAKİKA! Muhittin Böcek dosyasında flaş gelişme! 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı! İşe girerim diye gittim, tacize uğradım

Maddi sıkıntıları nedeniyle teklifi kabul ederek Konyaaltı'ndaki eve gittiğini anlatan kadın, Böcek ile başka bir odaya geçtikten sonra kendisini kötü hissedip vazgeçtiğini ve odadan çıktığını söyledi. İfadesine göre evden ayrılmak üzereyken Güney'in kendisini durdurup "Aklını kullan, Muhittin Başkan seni beğenmiş, odaya dön" demesi üzerine yeniden odaya dönerek cinsel birliktelik yaşadığını beyan etti. Mağdur, görüşmenin ardından Böcek'in kendisine evden ayrılırken 2 bin TL verdiğini ileri sürdü.

SON DAKİKA! Muhittin Böcek dosyasında flaş gelişme! 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı! İşe girerim diye gittim, tacize uğradım

İKİNCİ MAĞDUR: "İKİ KEZ EVE GÖTÜRÜLDÜM, FİZİKSEL TACİZE UĞRADIM"

Yaklaşık 4 yıl önceki olayları anlatan ikinci mağdur ise Tuğçe Güney'le tanıştığı gün telefon numarasını verdiğini ve Güney'in direkt "Sana belediyede iş ayarlayayım mı?" diyerek süreci başlattığını söyledi. İlki bir asistanın da bulunduğu akşam yemeği, ikincisi ise bir hafta sonra sadece Böcek'in evde olduğu ve alkol aldığı bir saatte olmak üzere iki kez adrese götürüldüğünü belirten kadın, her iki görüşmede de rızası dışında fiziksel temasa maruz kaldığını aktardı.

SON DAKİKA! Muhittin Böcek dosyasında flaş gelişme! 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı! İşe girerim diye gittim, tacize uğradım

İkinci ziyarette ortamdan rahatsız olup ayrılmak istediğinde, evden çıktıktan sonra Tuğçe Güney'in kendisine açıkça "Muhittin Böcek ile birlikte olursan sana belediyede iş verecek" dediğini ileri süren mağdur, bu teklifi reddederek iletişimini kestiğini ifade etti.

SON DAKİKA! Muhittin Böcek dosyasında flaş gelişme! 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı! İşe girerim diye gittim, tacize uğradım

MAĞDUR KADIN SAYISI 5'E ÇIKTI

İkinci mağdurun ifadesinde Tuğçe Güney'in organizasyonel rolüne ilişkin daha geniş kapsamlı iddialar da yer aldı. Mağdur, Güney'in sadece kendisine değil, çevresindeki ve dosyada isimleri kapatılan diğer kadınlara da benzer şekilde belediyede iş vaadinde bulunarak fuhuş yaptırmaya çalıştığını ileri sürdü.

SON DAKİKA! Muhittin Böcek dosyasında flaş gelişme! 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı! İşe girerim diye gittim, tacize uğradım

Soruşturma dosyasında, belediye imkanları ve iş vaatlerinin sistematik bir araç olarak kullanılıp kullanılmadığı ile bu ağın başka mağdurlarının olup olmadığı odak noktası olmayı sürdürüyor.

SON DAKİKA! Muhittin Böcek dosyasında flaş gelişme! 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı! İşe girerim diye gittim, tacize uğradım

17 YAŞINDAKİ KIZ'DA VE KARDEŞİ DE FUHUŞ AĞINA DAHİL EDİLDİ İDDİASI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek hakkındaki soruşturmasında daha önce de mağdur kadınlar ifade verdi. İfadelerde, Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'in organize ettiği öne sürülen yapıda; belediyede işe alım ve maddi destek vaatlerinin yanı sıra, 17 yaşındaki bir kız çocuğu ile kız kardeşinin para karşılığında Böcek'in Konyaaltı'ndaki evine götürüldüğü iddiaları yer aldı.

SON DAKİKA! Muhittin Böcek dosyasında flaş gelişme! 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı! İşe girerim diye gittim, tacize uğradım

Soruşturma detaylarında; mağdur ifadelerine göre yaş küçüklüğüne rağmen istismara maruz bırakılma, oryantal dans karşılığı 3 bin dolar ödenmesi, estetik yaptırılmasının engellenmesi ve şüpheliler tarafından "hamile kalıp hayatını yaşama" yönünde telkinlerde bulunulması gibi somut iddialar kayda geçti.

#ANTALYA #MUHİTTİN BÖCEK