Son Dakika | Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’ten ek ifade! CHP’de adaylık borsasının tüm şifreleri çözüldü

SİYAH ÇANTA, X-RAY VE ŞÜPHELİ TESLİM

İfadenin en dikkat çeken bölümü paranın taşınması ve teslim süreci oldu. Böcek, 100, 200 ve 500 Euro'luk banknotlardan oluşan yaklaşık 1 milyon Euroyu siyah bir çantaya koyduğunu, bu çantayı özellikle ucuz ve dikkat çekmeyecek şekilde seçtiğini anlattı.

Çantada yalnızca paralar ve bir iPad bulunduğunu belirten Böcek, havaalanında X-Ray kontrolünden geçtiğini, görevliye sadece iPad'i gösterdiğini ve paranın aynı çanta içinde taşındığını söyledi.

Ankara'ya ulaştıktan sonra CHP Genel Merkezi'ne gittiğini anlatan Böcek, girişte arama yapılmadığını, kimlik sorulmadığını ve kayıt alınmadığını öne sürdü. Danışmadan "6. kata bekleniyorsun" denildiğini, burada takım elbiseli ve parti rozetli bir yetkili tarafından karşılandığını ifade etti.