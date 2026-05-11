Son Dakika | Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'ten ek ifade! CHP’de adaylık borsasının tüm şifreleri çözüldü
Son dakika haberi... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, dün gece verdiği 8 sayfalık ek ifadesiyle CHP Genel Merkezi'nde kurulan "Adaylık Borsası"nın işleyiş şemasını en ince ayrıntısına kadar deşifre etti. Veli Ağbaba'nın "Özgür Özel'in talimatıyla" kendisinden "30 milyon TL" istediğini belirten oğul Böcek, o günkü kurla 900 bin küsur Euroya denk geldiği, bunun üzerine Ağbaba'nın "1 milyon Euro'ya tamamla getir" dediğini söyledi. Böcek, parayı taşırken siyah çanta kullandığını, seçim sürecinde ikin bir kez daha para talep edildiğini babasının ise "yardımcı ol" dediğini anlattı.
Giriş Tarihi: 11.05.2026 10:34
Güncelleme Tarihi: 11.05.2026 10:41