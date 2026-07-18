SON DAKİKA… Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ByLock yazışmaları ortaya çıktı: Tereyağından kıl çeker gibi halledildi!

SON DAKİKA… BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasında FETÖ izine rastlandı. Soruşturmada yeni bulgular ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklanırken FETÖ itirafçısı Abuzer Dilekçi, suikast talimatının Fetullah Gülen tarafından verildiğini anlattı. ByLock yazışmalarında da olayın örgüt içinde "Tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi" ifadeleriyle değerlendirildiği yer aldı.