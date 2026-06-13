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Son Dakika | Muhsin Yazıcıoğlu suikastı dosyası Ankara'ya gönderildi! Pensilvanya'ya kadar uzanan kanlı zincirin koparılması için kritik süreç başladı
Son Dakika | Muhsin Yazıcıoğlu suikastı dosyası Ankara'ya gönderildi! Pensilvanya'ya kadar uzanan kanlı zincirin koparılması için kritik süreç başladı
Son dakika haberi! FETÖ'nün kumpas ve karartma operasyonlarıyla yıllarca kördüğüme çevirdiği BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu suikastı dosyası yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Giriş Tarihi: 13.06.2026 06:57
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 06:58