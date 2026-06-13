Son Dakika | Muhsin Yazıcıoğlu suikastı dosyası Ankara’ya gönderildi! Pensilvanya’ya kadar uzanan kanlı zincirin koparılması için kritik süreç başladı

Radar kayıtlarındaki bu "temizliğin" nedeni, bölgedeki iki F-4 uçağında bulunan 4 personelden birinin FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı ve 15 Temmuz'un kilit ismi Adil Öksüz ile telefon trafiği olması olarak dosyaya girdi. Bu temas, suikastın örgüt hiyerarşisi içindeki koordinasyonunu açıkça ortaya koydu.

SON AN GÖRÜNTÜLERİ

En korkunç iddia ise merhum Yazıcıoğlu'nun ölüm öncesi ve sonrasına ait görüntülerin akıbeti. Bu görüntülerin bir flash bellekte toplandığı, uzun süre Bank Asya'nın şifreli kasasında saklandığı ve 2015 yılında bizzat Pensilvanya'ya, Gülen'e teslim edildiği ortaya çıktı. İzlemek isteyen örgüt üyelerine ise "İçiniz kaldırmaz, yetkiniz yok" denilerek engel olunduğu iddia edildi.

Soruşturma dosyalarındaki diğer önemli bilgi ise, FETÖ'nün suikastı Ergenekon dosyasına dahil etme çabası olmuştu. FETÖ üyesi savcıların, isimsiz ihbar mektupları ve "kurmaca" gizli tanık ifadeleriyle soruşturmayı bir terör örgütü eylemi gibi göstermeye çalıştıkları belirlenirken, bu kirli planın arkasından ise MİT TIR'ları savcısı olarak bilinen ve FETÖ'den mahkûm olan Özcan Şişman çıkmıştı.

Görseldeki:Özcan Şişman