Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Münbiç Operasyonu başladı! SMO: Şehrin yüzde 80'i kontrol altına alındı!

SON DAKİKA... Münbiç Operasyonu başladı! SMO: Şehrin yüzde 80'i kontrol altına alındı!

SON DAKİKA... Suriye'de 54 yıllık Esad iktidarının düşmesinin ardından operasyonlar devam etti. Güvenlik kaynaklarından alınan son bilgilere göre Suriye Milli Ordusu Münbiç için harekete geçti. Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Münbiç'e yönelik operasyonun başladığı belirtildi. Suriye Milli Ordusu'ndan yapılan açıklamada Münbiç'in yüzde 80'inin kontrol altına alındığı belirtildi. Terör örgütlerine müdahalenin havadan ve karadan sürdüğü belirtilen açıklamada "PKK/YPG'ye karşı verilen mücadelede zafere çok az kalınmıştır. Münbiç'in PKK/YPG'nin elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahaleler sürdürülmektedir. Bütün örgüt unsurları bölgeden temizlenmektedir" denildi. Öte yandan güvenlik kaynalarından yapılan açıklamada Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç'in merkezine girdiği belirtildi.