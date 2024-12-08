Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Münbiç Operasyonu başladı! SMO: Şehrin yüzde 80'i kontrol altına alındı!

SON DAKİKA... Münbiç Operasyonu başladı! SMO: Şehrin yüzde 80'i kontrol altına alındı!

SON DAKİKA... Suriye'de 54 yıllık Esad iktidarının düşmesinin ardından operasyonlar devam etti. Güvenlik kaynaklarından alınan son bilgilere göre Suriye Milli Ordusu Münbiç için harekete geçti. Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Münbiç'e yönelik operasyonun başladığı belirtildi. Suriye Milli Ordusu'ndan yapılan açıklamada Münbiç'in yüzde 80'inin kontrol altına alındığı belirtildi. Terör örgütlerine müdahalenin havadan ve karadan sürdüğü belirtilen açıklamada "PKK/YPG'ye karşı verilen mücadelede zafere çok az kalınmıştır. Münbiç'in PKK/YPG'nin elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahaleler sürdürülmektedir. Bütün örgüt unsurları bölgeden temizlenmektedir" denildi. Öte yandan güvenlik kaynalarından yapılan açıklamada Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç'in merkezine girdiği belirtildi.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 08.12.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 14:14
SON DAKİKA... Münbiç Operasyonu başladı! SMO: Şehrin yüzde 80’i kontrol altına alındı!

SON DAKİKA... Suriye'de 54 yıllık Esad iktidarının düşmesinin ardından operasyonlar devam etti.

SON DAKİKA... Münbiç Operasyonu başladı! SMO: Şehrin yüzde 80’i kontrol altına alındı!

Güvenlik kaynaklarından alınan son bilgilere göre Suriye Milli Ordusu Münbiç için harekete geçti. Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Menbiç'e yönelik operasyonun başladığı belirtildi.

SON DAKİKA... Münbiç Operasyonu başladı! SMO: Şehrin yüzde 80’i kontrol altına alındı!

BİR BELDE VE BİR KÖY KURTARILDI

Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç'in Ureyme beldesi ve Um Dadat köyünü kurtardığını bildirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre SMO, Münbiç merkeze girdi.

SON DAKİKA... Münbiç Operasyonu başladı! SMO: Şehrin yüzde 80’i kontrol altına alındı!

YÜZDE 80'İ KONTROL ALTINDA

Öte yandan Suriye Milli Ordusu, operasyona yönelik ilk görüntüleri paylaştı. Münbiç'in yüzde 80'inin kontrol altına alındığını açıkladı. Terör örgütlerine müdahalenin havadan ve karadan sürdüğü belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "PKK/YPG'ye karşı verilen mücadelede zafere çok az kalınmıştır. Münbiç'in PKK/YPG'nin elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahaleler sürdürülmektedir. Bütün örgüt unsurları bölgeden temizlenmektedir."

SON DAKİKA... Münbiç Operasyonu başladı! SMO: Şehrin yüzde 80’i kontrol altına alındı!

PKK/YPG 2016 YILINDA İŞGAL ETMİŞTİ

Örgütün 2016 yılında işgal ettiği Münbiç'in, kuzey ve batı kesimleinde ilerleyen SMO, teröristlerle çatışmaya devam ediyor. Öte yandan ilçede halk ayaklanarak terör örgütünü kentten çıkarmaya çalışıyor. Münbiçliler, kent merkezinde ayaklanarak, hapishanelerdeki tutsakları kurtarmıştı. İlçe nüfusunun ezici çoğunluğunu Araplar oluşturuyor.

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