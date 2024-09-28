SON DAKİKA! Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut mezar açılma kararı sonrası SABAH’a konuştu: Vicdanımız rahatlayacak!

Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde cezaevinde intihar etmesinin ardından pek çok soru işaretini geride bıraktı. Hakkında yazılan tüm senaryoların aydınlatılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı fethi kabir yapılmasına karar verdi. 15 yıl önce işlenen cinayetin katil zanlısı Garipoğlu'nun açılan mezarından alınacak cesede ait parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na nakledilerek burada detaylı bir şekilde incelenecek. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması kararı ile ilgili Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut kararın ardından ilk kez SABAH'a konuştu. 15 yıldır gözüne uyku girmediğini söyleyen Süreyya Karabulut, " İçimde büyük bir şüphe vardı. Bu şüphe artık ortaya çıkacak. Böyle bir karar alındığı için çok mutluyuz. Mezarın açılması vicdanımızı rahatlatacak" dedi.
Giriş Tarihi: 28.09.2024 06:34
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 06:36