SON DAKİKA! Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut mezar açılma kararı sonrası SABAH’a konuştu: Vicdanımız rahatlayacak!

Son dakika! Cem Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde cezaevinde intihar etti. Cem Garipoğlu'nun intiharının ardından ise çok fazla soru işareti bıraktı. Münevver Karabulut'un babası ise mezarın açılarak DNA testi yapılmasını talep etti. Bu talep yıllardır reddedildi.