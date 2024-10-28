SON DAKİKA | Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarında bulunmuştu: Sır poşetle ilgili yeni hamle

SABAH'ın kamuoyuna duyurduğu bu gelişmeden sonra Karabulut ailesinden sır poşetle ilgili yeni bir adım geldi. Karabulut ailesi, avukatları Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla poşetin İstanbul Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü veya İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek inceleme yapılmasını ve rapor hazırlanmasını talebi doğrultusunda hazırladığı dilekçeyi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.