SON DAKİKA | Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarında bulunmuştu: Sır poşetle ilgili yeni hamle

Son dakika haberi... Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında bulunan poşetin polis laboratuvarındaki incelemesinde, poşetteki kanın bir insana ait olmadığı tespit edilmişti. Karabulut ailesi sır poşetle ilgili yeni bir adım attı. Aile, avukatları Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla poşetin İstanbul Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü veya İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek yeni bir rapor hazırlanması talebinde bulundu.
Giriş Tarihi: 28.10.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 13:34