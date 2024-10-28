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SON DAKİKA | Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarında bulunmuştu: Sır poşetle ilgili yeni hamle

Son dakika haberi... Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında bulunan poşetin polis laboratuvarındaki incelemesinde, poşetteki kanın bir insana ait olmadığı tespit edilmişti. Karabulut ailesi sır poşetle ilgili yeni bir adım attı. Aile, avukatları Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla poşetin İstanbul Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü veya İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek yeni bir rapor hazırlanması talebinde bulundu.

Mustafa Sait ÖZKAN
Giriş Tarihi: 28.10.2024 13:12 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 13:34
SON DAKİKA | Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarında bulunmuştu: Sır poşetle ilgili yeni hamle

Son dakika... İstanbul'da 2009 yılında Münevver Karabulut'u vahşice katledip cezaevinde intihar ettiği belirtilen Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi sırasında mezarının içinde düğüm atılmış 30 cm boyutlarında poşet bulunmuştu.

SON DAKİKA | Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarında bulunmuştu: Sır poşetle ilgili yeni hamle

İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemede düğümlenen poşetin içinde kan olduğu tespit edilmiş, kan örneğinin ise insana ait olmadığı saptanmıştı. Kanın genetik analizlere cevap vermediği öğrenilmişti.

SON DAKİKA | Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarında bulunmuştu: Sır poşetle ilgili yeni hamle

SABAH'ın kamuoyuna duyurduğu bu gelişmeden sonra Karabulut ailesinden sır poşetle ilgili yeni bir adım geldi. Karabulut ailesi, avukatları Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla poşetin İstanbul Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü veya İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek inceleme yapılmasını ve rapor hazırlanmasını talebi doğrultusunda hazırladığı dilekçeyi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

SON DAKİKA | Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarında bulunmuştu: Sır poşetle ilgili yeni hamle

İNCELEME EMNİYETE AİT LABORATUVARDA GERÇEKLEŞTİ

Savcılığa sunulan dilekçede, poşetle ilgili DNA ve parmak izi yönünden incelenmesi yönündeki ilk talebin 9 Ekim tarihinde yapıldığı kaydedildi.

SON DAKİKA | Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarında bulunmuştu: Sır poşetle ilgili yeni hamle

Bu talep doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından poşetin muhafaza altına alındığı ve İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildiği aktarıldı.

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