Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Mustafa Sarıgül’ün 2 oğlu, Aylin Kotil ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı: 1 milyar euro’luk fon operasyonunda çarpıcı detaylar

SON DAKİKA… Mustafa Sarıgül’ün 2 oğlu, Aylin Kotil ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı: 1 milyar euro’luk fon operasyonunda çarpıcı detaylar

SON DAKİKA… İki Alman vatandaşın, şirketler üzerinden kaynağı belirsiz paraların aklandığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada operasyon için düğmeye basıldı. 80 milyon Euro'luk sözleşme, 100 milyon Euro'luk havale ve 1 milyar Euro'luk fon vaadlerinin havada uçuştuğu soruşturmada Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün ve Ömer Sarıgül, eski eşi siyasetçi Aylin Kotil, Sarıgül'ün eski partisi TDP'de yöneticilik yapan Volkan Aslanbaş, eski bankacı Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verildi. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Sarıgül'ün diğer oğlu Emir Sarıgül'ün ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 16.10.2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 09:34
SON DAKİKA… Mustafa Sarıgül’ün 2 oğlu, Aylin Kotil ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı: 1 milyar euro’luk fon operasyonunda çarpıcı detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin ihbarıyla başlatılan soruşturma kapsamında dikkat çeken isimler hakkında harekete geçti.

SON DAKİKA… Mustafa Sarıgül’ün 2 oğlu, Aylin Kotil ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı: 1 milyar euro’luk fon operasyonunda çarpıcı detaylar

Yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklandığı iddialarını inceleyen savcılık, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, eski eşi siyasetçi Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verdi.Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

SON DAKİKA… Mustafa Sarıgül’ün 2 oğlu, Aylin Kotil ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı: 1 milyar euro’luk fon operasyonunda çarpıcı detaylar

1 MİLYAR EURO'LUK FON İDDİASI

Alman vatandaşı K.P. ve M.B., yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü.

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SON DAKİKA… Mustafa Sarıgül’ün 2 oğlu, Aylin Kotil ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı: 1 milyar euro’luk fon operasyonunda çarpıcı detaylar

Müştekilerin iddialarına göre süreç içerisinde 80 milyon Euro tutarında bir sözleşme düzenlendi ve 100 milyon Euro'luk havale işlemi gerçekleştirildi. 1 milyar Euro tutarındaki bir fonun, kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon Euro tutarındaki tekne satışı yapıldığı iddia edildi.

SON DAKİKA… Mustafa Sarıgül’ün 2 oğlu, Aylin Kotil ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı: 1 milyar euro’luk fon operasyonunda çarpıcı detaylar

BİLGİ VE BELGE AKTARIMI SONRASI TEHDİT İDDİASI

Soruşturmaya konu bilgi ve belgeleri Ağırel'e ilettiklerini söyleyen Alman müşteriler söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini ileri sürdü. Bu beyanların yanı sıra müştekilerin sunduğu ses ve görüntü kayıtları dosyaya delil olarak eklendi.

SON DAKİKA… Mustafa Sarıgül’ün 2 oğlu, Aylin Kotil ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı: 1 milyar euro’luk fon operasyonunda çarpıcı detaylar

SARIGÜL AİLESİ VE AĞIREL GÖZALTINDA

Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen operasyonda Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel gözaltına alındı. Emir Sarıgül'ün yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

SON DAKİKA… Mustafa Sarıgül’ün 2 oğlu, Aylin Kotil ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı: 1 milyar euro’luk fon operasyonunda çarpıcı detaylar
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