Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Mustafa Sarıgül’ün 2 oğlu, Aylin Kotil ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı: 1 milyar euro’luk fon operasyonunda çarpıcı detaylar

SON DAKİKA… Mustafa Sarıgül’ün 2 oğlu, Aylin Kotil ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı: 1 milyar euro’luk fon operasyonunda çarpıcı detaylar

SON DAKİKA… İki Alman vatandaşın, şirketler üzerinden kaynağı belirsiz paraların aklandığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada operasyon için düğmeye basıldı. 80 milyon Euro'luk sözleşme, 100 milyon Euro'luk havale ve 1 milyar Euro'luk fon vaadlerinin havada uçuştuğu soruşturmada Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün ve Ömer Sarıgül, eski eşi siyasetçi Aylin Kotil, Sarıgül'ün eski partisi TDP'de yöneticilik yapan Volkan Aslanbaş, eski bankacı Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verildi. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Sarıgül'ün diğer oğlu Emir Sarıgül'ün ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Giriş Tarihi: 16.10.2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 09:34