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SON DAKİKA! Müstehcenlik soruşturmasında flaş gelişme! Başsavcılık düğmeye bastı: 184 hesaba erişim engeli getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü müstehcenlik soruşturmasında flaş gelişme! Aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı ünlü sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu tam 184 hesap ve linke erişim engeli getirildi. İşte kapatılan o hesaplar...

Giriş Tarihi: 07.09.2026 14:17 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 14:20
SON DAKİKA! Müstehcenlik soruşturmasında flaş gelişme! Başsavcılık düğmeye bastı: 184 hesaba erişim engeli getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarındaki müstehcen içeriklere yönelik yürüttüğü geniş çaplı soruşturmada yeni bir karara imza attı. Kamuoyunda tanınan birçok ismin de radara girdiği soruşturma kapsamında, kuralları ihlal ettiği değerlendirilen bağlantılar tek tek tespit edildi.

SON DAKİKA! Müstehcenlik soruşturmasında flaş gelişme! Başsavcılık düğmeye bastı: 184 hesaba erişim engeli getirildi

184 HESAP VE LİNKİN TAMAMI KAPATILDI

Başsavcılığın talimatıyla siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, müstehcenlik barındırdığı iddia edilen sosyal medya hesapları ve internet bağlantıları incelemeye alındı.

SON DAKİKA! Müstehcenlik soruşturmasında flaş gelişme! Başsavcılık düğmeye bastı: 184 hesaba erişim engeli getirildi

Yapılan detaylı değerlendirmelerin ardından, tespit edilen 184 sosyal medya hesabı ve internet linkinin tamamına erişimin engellenmesine karar verildi ve yaptırım derhal uygulandı.

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SON DAKİKA! Müstehcenlik soruşturmasında flaş gelişme! Başsavcılık düğmeye bastı: 184 hesaba erişim engeli getirildi

HANGİ ÜNLÜ İSİMLERİN HESAPLARI ENGELLENDİ?

Milyonlarca etkileşim alan birçok fenomen de bu erişim engeli kararına takıldı. Edinilen bilgilere göre, erişime kapatılan dikkat çeken hesaplardan bazıları şunlar:

Esra Rabia Ünal

Gizem Bağdaçiçek

Fidan Atalay

Elif Karaaslan

Mika Slowana

Ayşe Çelik

Ebru Arman

Alya Vural

Zeynep Çağış

Berilşah

Wettpolly

Ben Zelal

SON DAKİKA! Müstehcenlik soruşturmasında flaş gelişme! Başsavcılık düğmeye bastı: 184 hesaba erişim engeli getirildi

HUKUKİ SÜREÇ VE İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Sosyal medya platformları üzerindeki içerik denetimlerinin hız kesmeden sürdüğü öğrenildi. Ancak hukukçular, bir hesaba veya linke erişim engeli getirilmesinin, tedbir amaçlı bir uygulama olduğunu ve hesap sahiplerinin kesin olarak suçlu bulunduğu anlamına gelmediğini vurguluyor. Daha önce de benzer operasyonlara imza atan Başsavcılığın, devam eden hukuki süreçte yeni incelemeler yapabileceği belirtiliyor.

#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI