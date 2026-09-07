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SON DAKİKA! Müstehcenlik soruşturmasında flaş gelişme! Başsavcılık düğmeye bastı: 184 hesaba erişim engeli getirildi
SON DAKİKA! Müstehcenlik soruşturmasında flaş gelişme! Başsavcılık düğmeye bastı: 184 hesaba erişim engeli getirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü müstehcenlik soruşturmasında flaş gelişme! Aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı ünlü sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu tam 184 hesap ve linke erişim engeli getirildi. İşte kapatılan o hesaplar...
Giriş Tarihi: 07.09.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 14:20