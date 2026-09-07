SON DAKİKA! Müstehcenlik soruşturmasında flaş gelişme! Başsavcılık düğmeye bastı: 184 hesaba erişim engeli getirildi

HUKUKİ SÜREÇ VE İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Sosyal medya platformları üzerindeki içerik denetimlerinin hız kesmeden sürdüğü öğrenildi. Ancak hukukçular, bir hesaba veya linke erişim engeli getirilmesinin, tedbir amaçlı bir uygulama olduğunu ve hesap sahiplerinin kesin olarak suçlu bulunduğu anlamına gelmediğini vurguluyor. Daha önce de benzer operasyonlara imza atan Başsavcılığın, devam eden hukuki süreçte yeni incelemeler yapabileceği belirtiliyor.