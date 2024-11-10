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SON DAKİKA! Narin cinayetinde yanıtı merak edilen soru: Salim Nevzat'ı tepeden mi takip etti?

Son dakika haberleri: Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran davasında ilk duruşma sona erdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında Narin Güran cinayetiyle ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. Gazeteci Cemil Barlas'ın "Salim, Narin Güran'ın cesedinin yerini nereden biliyor?" sorusuna yanıt veren Nazif Karaman, "Nevzat yerini gösteriyor. Ağaçların olduğu yer Eğertutmaz deresi. Salim Nevzat'a cenazeyi verdi. Nevzat arabasına koydu. 'Dur bakalım nereye götürüyor?' dediğinde tepeden onu takip etmiş olabilir mi? Bu soru işareti ortadadır." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 10.11.2024 23:21 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 23:24
SON DAKİKA! Narin cinayetinde yanıtı merak edilen soru: Salim Nevzat’ı tepeden mi takip etti?

Son dakika haberleri: SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Daraltılmış baz bilgilerine göre evde bulunan kişiler amca Salim Güran, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar. Bunlar hakkında güçlü deliller olduğu için iddianame hazırlandı. Bu kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. Savcı, 'İştirak halinde bunlar Narin'i öldürdüler' diyor.

SON DAKİKA! Narin cinayetinde yanıtı merak edilen soru: Salim Nevzat’ı tepeden mi takip etti?

Bir tanesi katil olursa belli olursa diğerleri yardımdan ceza alır. Daha az alır. Şu an iddianamede hepsi katil gibi görülüyor. Ama itirafçı olursa zaten indirim de yapılır.

SON DAKİKA! Narin cinayetinde yanıtı merak edilen soru: Salim Nevzat’ı tepeden mi takip etti?

Hakim, Nevzat'a 'Son sözün nedir?' diyor, 'Efendim ben bir suç işledim farkındayım. Ama Nevzat'ı ben öldürmedim. Suçluyum' diyor. Bence en çok konuşan, en çok bilgi veren Nevzat. Öldüren Nevzat da çıkabilir. Biz dosya çerçevesinde konuşuyoruz. Dosyada Nevzat'ın, Salim'in anlattıkları var. Hepsini yan yana koyuyoruz.

SON DAKİKA! Narin cinayetinde yanıtı merak edilen soru: Salim Nevzat’ı tepeden mi takip etti?

Bir de Nevzat 'Ben Narin'in cenazesini aldım, derenin kenarına götürdüm' diyor. Baktığınızda, Nevzat hakikaten arabasıyla o dakikada oradan gitmiş. Narin'in dereye atıldığı yerin tepeden bir fotoğrafı vardı. İki tane jandarma alıyor, bir tane kelepçe takılıyor.

Narin cinayetinde yanıtı merak edilen soru: Salim Nevzat'ı tepeden mi takip etti?

SON DAKİKA! Narin cinayetinde yanıtı merak edilen soru: Salim Nevzat’ı tepeden mi takip etti?

Nevzat'a 'Hadi bizi Narin'i bıraktığın yere götür' diyorlar. Hiçbir yer göstermiyorlar. Nevzat gidiyor gidiyor ve 'Ben buraya bıraktım' diyor. Ve savcı 'Evet, şüpheli bizi doğru yere getirdi. Kendisini belli bir mesafede bıraktık. Narin'i cesedini attığı yeri göstermesini istedik. Bizi şu anda doğru yere getirdi.' diyor.

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