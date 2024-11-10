Video Haber Narin cinayetinde yanıtı merak edilen soru: Salim Nevzat'ı tepeden mi takip etti?
Narin cinayetinde yanıtı merak edilen soru: Salim Nevzat'ı tepeden mi takip etti?

Narin cinayetinde yanıtı merak edilen soru: Salim Nevzat'ı tepeden mi takip etti?

10.11.2024 | 22:24

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran davasında ilk duruşma sona erdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında Narin Güran cinayetiyle ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. Gazeteci Cemil Barlas'ın "Salim, Narin Güran'ın cesedinin yerini nereden biliyor?" sorusuna yanıt veren Nazif Karaman, "Nevzat yerini gösteriyor. Ağaçların olduğu yer Eğertutmaz deresi. Salim Nevzat'a cenazeyi verdi. Nevzat arabasına koydu. 'Dur bakalım nereye götürüyor?' dediğinde tepeden onu takip etmiş olabilir mi? Bu soru işareti ortadadır." ifadelerini kullandı.

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