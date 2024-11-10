SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasında mahkemeden ara karar: İşte duruşmanın ertelendiği tarih

"TEKRAR KEŞİF YAPILARAK UZMANLARCA DARALTILMIŞ BAZ RAPORU HAZIRLANMASINI İSTİYORUZ"

Salim Güran'ın avukatı, maddi hakikatin ortaya çıkması için çabalamaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Soruşturmanın gizliliğine rağmen en ince ayrıntısına kadar basında yer aldı. TV ekranlarında aile topyekun şeytanlaştırılmıştır. Asıl maddi gerçeklerle uğraşılmamıştır. Asılsız ihbarları ailenin üzerine attılar. İddia makamı hangi senaryoya inanıyor?"

Narin'in, Nevzat Bahtiyar tarafından vahşice katledildiğini iddia eden Güran'ın avukatı, şöyle devam etti:

"Anne, amca ve ağabey, Bahtiyar ile aynı kefeye konulmaktadır. Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Askeri Bahtiyar'ın olay günü Narin'in evinin yakınlarında keşif yaptığını görenler olmuş. Bu caniliğin Nevzat tarafından yapıldığına yüzde yüz inanıyoruz. Nevzat ayak üstü birçok yalan söyleyebilir. Baş aktör Nevzat, aile ile aramalara katılıp kuzu postu giymiş bir katildir. Nevzat geçmişte köyün eski muhtarını elleriyle boğmaya çalışan bir vahşidir. Salim o zaman yetişmese başka bir cana daha kıyacaktı.

Daraltılmış bazın hangi hususlara binaen hangi teknikler uygulanarak yapıldığını bilmiyoruz. Tekrar bir keşif yapılarak uzmanlarca daraltılmış baz raporu hazırlanmasını istiyoruz. Dosyanın en önemli delillerinden biri de Salim'in aracında çıkan sürüntü olan DNA kalıntısıdır. Annesi bir TV programında Narin'in daha önce nişanda Salim'in aracına bindiğini söylemesine rağmen bu dikkate alınmamıştır. Bu DNA kalıntısının Narin sağ iken mi ya da öldürüldüğü zaman mı yer aldığı tekrardan araştırılarak rapor tutulmasını istiyoruz. Müvekkilim gözaltında işkenceye maruz kalmıştır. Üst düzey bir komutan tarafından adliyede müvekkilime 'Senin yüzünü değiştiririz, para veririz, yeter ki olayı anlat.' şeklinde teklifte bulunuldu."

Güran'ın avukatı, mahkemenin olaya ilişkin vereceği kararın toplumun birçok kesimini ilgilendireceğini belirterek, "Eminim siz de verdiğiniz kararınızla anılacaksınız." ifadesini kullandı.

Duruşmada, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar, "Ben de suçluyum, itiraz etmiyorum. Bana atılan iftiraları kabul etmiyorum. Bunların da dosyaya eklenmesini istiyorum." dedi.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı ise zorunlu müdafi olarak tarafına bilgi verildiğini anlatarak, meslek büyükleriyle görüştükten sonra davanın sürüncemede kalmaması ve Narin'in katilinin bulunması için dosyada yer almak istediğini ifade etti.